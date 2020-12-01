УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме

1 декабря 2020, 10:51

Следствие пришло к выводу, что Навальный призывал к насильственному изменению конституционного строя России.

Навальный
Навальному в России "шьют" дело / Reuters

Московские следователи начали проверку заявлений отравленного "Новичком" оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы", в которых он высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах, поводом для проверки стало выступление Навального на радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ).

Следствие пришло к выводу, что Навальный в том эфире призывал к насильственному изменению конституционного строя России — это подпадает под статью, срок наказания до 5 лет лишения свободы.

В то же время источник агентства не уверен, что после проверки будет возбуждено уголовное дело: "Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом".

Добавим, что накануне стало известно, что более 50 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что Навальный был отравлен ядом "Новичок".

В связи с этим члены ОЗХО потребовали от Москвы прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – ключевые моменты:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

новости России Навальный новости экстремизм Алексей Навальный
Сейчас вы просматриваете новость «Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в СШАЖесткий ультиматум для Байдена: Трамп назвал главное условие передачи власти в США У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по РоссииПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войнуВ России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну
Следующий материал

Последние новости

11:36
Известный врач-инфекционист Голубовская слегла в больницу с COVID-19
11:23
Названы доказанные преимущества чтения книг для здоровья Видео
11:08
Зеленский предложил уважить слово "независимость"
11:06
Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд
11:00
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов
Реклама
10:58
СМИ - в Кабмине просчитывают четыре варианта будущего локдауна
10:51
Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме Видео
10:43
Алиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе Видео
10:40
Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной – военный эксперт Видео
10:37
Врач рассказала, как при COVID-19 легкие сами себя уничтожают Видео
10:27
Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря
10:23
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
10:21
Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры Видео
10:17
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
10:13
EaseUS Data Recovery Wizard - простая, но мощная программа для восстановления удалённых файлов новости компании
10:10
Трамп выиграет эти выборы - и будет убит мнение
10:01
Что делать, когда у ребенка "ацетон" новости компании
10:00
Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса Видео
09:57
Астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине
09:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
Реклама
09:55
Россия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху Видео
09:45
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
09:09
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
08:51
Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей Видео
08:24
Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском мнение
08:19
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
08:16
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун Видео
07:44
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Видео
07:16
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
07:14
Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки Видео
07:01
Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото
06:57
Трамп готовит почву для реванша мнение
06:49
Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник Видео
06:39
Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре
06:14
В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото Фото Видео
05:50
"Пробирает до мурашек": Настя Каменских сверкнула формами на пикантном фото Видео
05:22
Разрыв шаблона: астролог рассказала, кому светит фантастический успех в бизнесе Видео
04:55
Медик рассказала, какое лекарство поможет уберечься от тромбов при COVID-19 Видео
04:11
Поздравления с Днем работников прокуратуры – прикольные в прозе и стихах, открытки
03:48
Раскол в США после выборов: эксперт оценил угрозу новой войны Севера и Юга Видео
Реклама
03:01
Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты
02:13
Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее
01:34
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
01:07
Когда примут Госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки Видео
01:05
Мелания Трамп патриотично украсила Белый дом к Рождеству: фоторепортаж Фото Видео
00:36
В воздухе опасные вещества: киевлян призвали закрыть окна Видео
00:06
Нардеп Третьякова усомнилась в том, что ФЛП платят налоги Видео
30 ноября, понедельник
23:38
На Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видео Видео
23:24
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима Видео
22:55
IT-специалисты рассказали, как улучшить безопасность личных данных
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять