Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме

Навальному в России "шьют" дело / Reuters

Московские следователи начали проверку заявлений отравленного "Новичком" оппозиционера Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы", в которых он высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах, поводом для проверки стало выступление Навального на радиостанции "Эхо Москвы" 27 апреля.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ).

Следствие пришло к выводу, что Навальный в том эфире призывал к насильственному изменению конституционного строя России — это подпадает под статью, срок наказания до 5 лет лишения свободы.

В то же время источник агентства не уверен, что после проверки будет возбуждено уголовное дело: "Высказывания носили вероятностный характер, экспертам будет непросто признать их призывом".

Добавим, что накануне стало известно, что более 50 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что Навальный был отравлен ядом "Новичок".

В связи с этим члены ОЗХО потребовали от Москвы прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – ключевые моменты:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.