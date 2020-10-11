Навальный не смог промолчать по поводу зверства ОМОНа в Хабаровске

Навальный прокомментировал избиения ОМОНом людей в Хабаровске / Reuters

Отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный не смог промолчать по поводу избиения ОМОНом жителей Хабаровска, протестующих против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала.

Свое мнение Навальный высказал на своей странице в Instagram.

"Трусы, воры и негодяи. Ничего другого нельзя сказать о нашей власти, глядя на кадры из Хабаровска, где избивают людей. В лучших традициях мелких бандитов из подворотни, которые прячутся и поджидают одинокую жертву. Когда на улицу выходило полгорода, чиновники как крысы залезли под стол и оттуда лепетали: пожалуйста, пусть ваш протест будет мирным. Прошло три месяца, людей стало меньше. Чиновники осмелели, подбоченились и сразу перешли к любимому методу: избить и разогнать", – написал политик.

По его словам, жителей избивают за требование честных выборов – "это теперь преступление".

"Заказчики избиений – миллиардер Трутнев (полпред на Дальнем Востоке) и мультимиллиардер Путин," – считает Навальный.

Он надеется, что в следующую субботу митинг будет самым большим.

Протесты в Хабаровске – о чем сообщалось ранее:

10 октября в российском Хабаровске ОМОН силой разогнал участников малочисленного мирного митинга, который проходил возле здания правительства Хабаровского края. Силовики били дубинками даже женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.

Протесты в Хабаровске – что важно знать:

Протесты в Хабаровском крае проходят с июля 2020 года. Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и других населённых пунктов региона, а также в Новосибирске, Владивостоке, Омске и других городах России выходят на протесты после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил на выборах губернатора Хабаровского края во втором туре губернатора от Единой России.

Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.