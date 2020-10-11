Навальный не смог промолчать по поводу зверства ОМОНа в Хабаровске

Российский оппозиционер прокомментировал кадры из Хабаровска, где силовики избивают людей за выражение гражданской позиции.
Отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный не смог промолчать по поводу избиения ОМОНом жителей Хабаровска, протестующих против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала.
Свое мнение Навальный высказал на своей странице в Instagram.
"Трусы, воры и негодяи. Ничего другого нельзя сказать о нашей власти, глядя на кадры из Хабаровска, где избивают людей. В лучших традициях мелких бандитов из подворотни, которые прячутся и поджидают одинокую жертву. Когда на улицу выходило полгорода, чиновники как крысы залезли под стол и оттуда лепетали: пожалуйста, пусть ваш протест будет мирным. Прошло три месяца, людей стало меньше. Чиновники осмелели, подбоченились и сразу перешли к любимому методу: избить и разогнать", – написал политик.
По его словам, жителей избивают за требование честных выборов – "это теперь преступление".
"Заказчики избиений – миллиардер Трутнев (полпред на Дальнем Востоке) и мультимиллиардер Путин," – считает Навальный.
Он надеется, что в следующую субботу митинг будет самым большим.
Протесты в Хабаровске – о чем сообщалось ранее:
- 10 октября в российском Хабаровске ОМОН силой разогнал участников малочисленного мирного митинга, который проходил возле здания правительства Хабаровского края. Силовики били дубинками даже женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.
Протесты в Хабаровске – что важно знать:
Протесты в Хабаровском крае проходят с июля 2020 года. Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и других населённых пунктов региона, а также в Новосибирске, Владивостоке, Омске и других городах России выходят на протесты после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил на выборах губернатора Хабаровского края во втором туре губернатора от Единой России.
Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.