Навальный рассказал о кошмаре Кремля

Белорусские протесты являются кошмаром Кремля, поделился политик / УНИАН

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отравлен и выжил, утверждает, что протесты в Беларуси 2020 – кошмар Кремля.

Белорусские протесты вдохновляют россиян, рассказал оппозиционер в интервью YouTube-каналу NEXTA.

По словам собеседника, президент Беларуси Александр Лукашенко является "старшим братом" главы РФ Владимира Путина, и если белорусы смогут прогнать своего лидера, то и у российского народа появится больше надежд.

"Они (протесты в Беларуси – Ред.) уже являются примером. Они являются уже кошмаром Кремля. Они являются безусловно очень вдохновляющей вещью для любых людей в России …мне кажется, что даже социология показывает, что …граждане России довольно позитивно смотрят на происходящее…", – заявил политик.Читайте такжеВолкер объяснил, как Путин пытается завоевать Беларусь

Ранее Алексей Навальный говорил, что в Беларуси активисты могут победить Александра Лукашенко и его сторонников с помощью протестов. Оппозиционер полагает, что президент и его элиты играют в игру – кто кого переупрямит.