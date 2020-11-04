Навальный рассказал о кошмаре Кремля

В РФ граждан вдохновляют белорусские протесты, отметил оппозиционер.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отравлен и выжил, утверждает, что протесты в Беларуси 2020 – кошмар Кремля.
Белорусские протесты вдохновляют россиян, рассказал оппозиционер в интервью YouTube-каналу NEXTA.
По словам собеседника, президент Беларуси Александр Лукашенко является "старшим братом" главы РФ Владимира Путина, и если белорусы смогут прогнать своего лидера, то и у российского народа появится больше надежд.
"Они (протесты в Беларуси – Ред.) уже являются примером. Они являются уже кошмаром Кремля. Они являются безусловно очень вдохновляющей вещью для любых людей в России …мне кажется, что даже социология показывает, что …граждане России довольно позитивно смотрят на происходящее…", – заявил политик.Читайте такжеВолкер объяснил, как Путин пытается завоевать Беларусь
Ранее Алексей Навальный говорил, что в Беларуси активисты могут победить Александра Лукашенко и его сторонников с помощью протестов. Оппозиционер полагает, что президент и его элиты играют в игру – кто кого переупрямит.
- Справка. В Беларуси 9 августа прошли выборы президента 2020. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом.
- Начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Избирательную гонку не признали ряд стран Запада, в частности и Украина. Лукашенко обвинил западные страны в причастности к организации протестов и секретно провел инаугурацию.