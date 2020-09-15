Навальный рассказал, вернется ли в Россию

Оппозиционер отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании его дела с Германией.
Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в больнице Шарите в Берлине, заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По его словам, он хочет продолжить свое дело, и как только он сможет, то вернется домой.
"Навальный не планирует находиться в ссылке на территории Германии. Он хочет вернуться в Россию и продолжить свое дело", — пояснил собеседник издания.
Кроме того, по информации издания, в беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании его дела с Германией.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Адриана Бубновская