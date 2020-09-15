Навальный рассказал, вернется ли в Россию

Навальный вернется в Россию / Reuters

Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в больнице Шарите в Берлине, заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По его словам, он хочет продолжить свое дело, и как только он сможет, то вернется домой.

"Навальный не планирует находиться в ссылке на территории Германии. Он хочет вернуться в Россию и продолжить свое дело", — пояснил собеседник издания.

Кроме того, по информации издания, в беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании его дела с Германией.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: