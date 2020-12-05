Навальный взбесился из-за истории об отце его жены

Навальный взбесился из-за истории об отце супруги / Инстаграм А.Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после отравления Новичком находится в Германии, выступил с критикой в адрес журналиста Олега Кашина после трансляции эфира с участием Тимура Олевского. В ходе стрима "бессовестные журналисты" обсуждали версию, согласно которой отец Юлии Навальной работает на российские спецслужбы.

Навальный опубликовал сообщение на своей странице в Facebook. Он отметил, что Олевский выдумал всю историю об отце жены, а Кашин "мерзавец", потому что вывел ложь в прямой эфир, да еще подтвердил ее, сославшись на то, что он лично знаком с Навальным и он ему об этом якобы рассказывал.

"Выглядит всё это глупо, но я публикую свидетельство о смерти Юлиного отца. Ведь иначе выдумка этих двух ослов "отец Навальной - генерал ГРУ из Лондона" превратится в достоверный факт", - сказал Навальный.

Также оппозиционер отметил, что все выданное Кашиным в эфире является ложью.

"Где-то в углу грустно стоит Юлия Навальная, сжимая в руках свидетельство о смерти своего отца, научного сотрудника, умершего 24 года назад", - добавил Навальный.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее: