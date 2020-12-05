Навальный взбесился из-за истории об отце его жены

Журналисты в прямом эфире заявили, что отец Юлии Навальной работал на российские спецслужбы. Оппозиционер не на шутку возмутился.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после отравления Новичком находится в Германии, выступил с критикой в адрес журналиста Олега Кашина после трансляции эфира с участием Тимура Олевского. В ходе стрима "бессовестные журналисты" обсуждали версию, согласно которой отец Юлии Навальной работает на российские спецслужбы.
Навальный опубликовал сообщение на своей странице в Facebook. Он отметил, что Олевский выдумал всю историю об отце жены, а Кашин "мерзавец", потому что вывел ложь в прямой эфир, да еще подтвердил ее, сославшись на то, что он лично знаком с Навальным и он ему об этом якобы рассказывал.
"Выглядит всё это глупо, но я публикую свидетельство о смерти Юлиного отца. Ведь иначе выдумка этих двух ослов "отец Навальной - генерал ГРУ из Лондона" превратится в достоверный факт", - сказал Навальный.
Также оппозиционер отметил, что все выданное Кашиным в эфире является ложью.
"Где-то в углу грустно стоит Юлия Навальная, сжимая в руках свидетельство о смерти своего отца, научного сотрудника, умершего 24 года назад", - добавил Навальный.
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября стало известно, что кроме бутылки с водой, в деле об отравлении Алексея Навального есть и другие предметы со следами вещества из группы "Новичок".
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.