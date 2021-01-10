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Найдены черные ящики индонезийского самолета

10 января 2021, 11:42
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В Индонезии спасатели нашли черные ящики потерпевшего катастрофу Boeing 737−500.

крушение самолета Индонезия
Найдены черные ящики индонезийского самолета / Reuters

В воскресенье, 10 января, спасатели нашли черные ящики потерпевшего катастрофу индонезийского самолета Boeing 737−500, который накануне упал в море вскоре после вылета из Джакарты.

Как заявил командующий поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели обнаружили сигнал из черного ящика самолета Sriwijaya Air SJ 182. Хади заверил, что солдаты немедленно нырнут, чтобы найти черный ящик в водах возле Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

"От черного ящика идут два сигнала, их можно отслеживать, и мы поставили отметку в том месте", - сказал Хади в Джакарте в воскресенье.

Хади также подтвердил, что войскам ВМС Индонезии поручено поднять черный ящик, который будет использоваться для расследования авиакатастрофы.

"Надеюсь, что очень скоро мы сможем поднять черный ящик, чтобы использовать его в качестве материала для выяснения причины аварии", - сказал он.

Также подводная спасательная служба ВМС Индонезии обнаружила обломки самолета Sriwijaya Air. Обломки напоминают газотурбинный двигатель.

Отметим, в субботу, 9 января, Боинг 737-500 с 62 пассажирами и экипажем направлялся в Понтианак в Западном Калимантане и исчез с экранов радаров через четыре минуты после взлета.

Эта авиакатастрофа является первым крупным авиационным происшествием в Индонезии после крушения самолета Lion Air Boeing 737 Max в 2018 году, в результате которого погибли все 189 пассажиров и члены экипажа. Этот самолет также погрузился в Яванское море вскоре после взлета из международного аэропорта Сукарно-Хатта.

Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии – о чем сообщалось ранее:

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