"Не хватило мужества": Трамп побил горшки с вице-президентом Пенсом

Дональд Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата Майкла Пенса.
Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего соратника – вице-президента Майкла Пенса.
Как написал Трамп в Facebook, Пенсу не хватило мужества вмешаться в процесс подтверждения результатов выборов.
"У Майка Пенса не хватило мужества сделать то, что следовало сделать, чтобы защитить нашу страну и нашу Конституцию, дав штатам возможность подтвердить правильный набор фактов, а не ложные или неточные, которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!" - заявил Трамп.
Кроме того, Трамп также запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента США Майкла Пенса, отказавшегося мешать утверждению итогов выборов главы государства, сообщил телеканал NBC.
Сам Пенс своеобразно отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны Трампа. Вице-президент США отписался от страницы Трампа в Твиттере, а также поменял обложку своего аккаунта на фото Джо Байдена с Камалой Харрис.
Отметим, что после отказа Пенса следовать совету президента и вмешаться в процесс верификации голосов выборщиков, начался штурм здания Капитолия фанатами Трампа.
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Беспорядки в Вашингтоне:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.