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"Не хватило мужества": Трамп побил горшки с вице-президентом Пенсом

7 января 2021, 08:58
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Дональд Трамп запретил входить в Белый дом главе аппарата Майкла Пенса.

Пенс, Трамп
Майк Пенс и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего соратника – вице-президента Майкла Пенса.

Как написал Трамп в Facebook, Пенсу не хватило мужества вмешаться в процесс подтверждения результатов выборов.

"У Майка Пенса не хватило мужества сделать то, что следовало сделать, чтобы защитить нашу страну и нашу Конституцию, дав штатам возможность подтвердить правильный набор фактов, а не ложные или неточные, которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!" - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп также запретил входить в Белый дом главе аппарата вице-президента США Майкла Пенса, отказавшегося мешать утверждению итогов выборов главы государства, сообщил телеканал NBC.

Сам Пенс своеобразно отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны Трампа. Вице-президент США отписался от страницы Трампа в Твиттере, а также поменял обложку своего аккаунта на фото Джо Байдена с Камалой Харрис.

Отметим, что после отказа Пенса следовать совету президента и вмешаться в процесс верификации голосов выборщиков, начался штурм здания Капитолия фанатами Трампа.

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Беспорядки в Вашингтоне:

новости США Дональд Трамп Майкл Пенс протесты в США
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