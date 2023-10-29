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"Не может длиться долго": Эйдман спрогнозировал, будут ли в РФ скрывать смерть Путина

Анна Ярославская
29 октября 2023, 02:14
Пока "верхушка" будет решать свои вопросы, россиянам включат трагическую музыку в телевизоре.
Путин, Эйдман, Лебединое озеро
Когда умрет Путин, по росТВ возможно покажут "Лебединое озеро" / Коллаж: Главред, фото: фото: facebook, скриншот, bolshoi.ru

Если российский диктатор Владимир Путин умрет, то его смерть можно будет скрывать не более одного-двух дней. Об этом российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал в интервью Главреду.

"Не думаю, что его смерть можно будет долго скрывать – возможно, сутки или двое. Кстати, смерть Сталина долго не скрывали – если мне не изменяет память, несколько суток не сообщали об инсульте, но о смерти сообщили гораздо быстрее", - сказал он.

Эйдман напомнил, что в Азербайджане была странная история со смертью Гейдара Алиева, в Узбекистане - со смертью Ислама Керимова, о которой тоже долго не сообщалось.

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"Возможно, в тот же день, когда вечером объявят о смерти Путина, с утра могут быть какие-то изменения в программах ТВ, включат какую-то трагическую музыку, чтобы постепенно подготовить людей, пока верхушка решит свои вопросы. Но это не может длиться долго. Не может быть такого, чтобы неделю или даже несколько дней по российскому телевидению были отменены все программы, играл вальс Шопена с утра до вечера, а о смерти Путина не объявляли", - сказал публицист.

Эйдман также не верит в существование двойников Путина: "Это все чепуха, которую вообще не стоит обсуждать".

Слухи о смерти Путина

Вечером 26 октября Telegram-канал Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что реагировать на слухи о смерти Путина украинцы должны сдержанно, ведь распространяют их анонимные телеграм-каналы, которые подконтрольны стране-агрессору России. Такая информация может распространяться с целью изучения реакции, в частности, среди граждан РФ.

На фоне слухов о смерти российского диктатора Владимира Путина западные СМИ пишут о том, кто мог бы стать преемником президента РФ. Возможные варианты описало издание The Independent.

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