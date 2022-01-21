Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

Каспаров уверен, что российские олигархи не влияют на Путина / УНИАН

Президент России Владимир Путин принимает решение о войне в узком кругу. При этом российские олигархи вряд ли на него влияют в этом вопросе.

Такое мнение озвучил известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью 24 каналу.

По его словам, многие олигархи в России понимают, что из-за западных санкций они могут потерять существенную часть своего капитала, который сосредоточен на Западе. При этом Каспаров уверен, что российские олигархи не влияют на Путина.

"Боюсь, что никакие олигархи на Путина не влияют. Многие из них, конечно, обеспокоены, потому что состояние расположено на Западе, и для них это может быть серьезной проблемой. Они понимают, что в какой-то момент Запад может начать действовать, и тогда возникнут проблемы с их капиталами и общей безопасностью роскошной жизни, к которой они привыкли", – сказал оппозиционер.

Каспаров отметил, что желание взять реванш за поражение в Холодной войне может стать решающим фактором для главы Кремля. А советоваться Путин может в первую очередь с секретарем Совета безопасности РФ, директором ФСБ Николаем Патрушевым.

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"Думаю, что решение принимается в очень узком кругу. Это силовая партия, в первую очередь Николай Патрушев и люди, которые группируются вокруг него. Это люди, которым Путин доверяет. Я предполагаю, что сейчас они оказывают максимальное влияние на него. Это свидетельствует о том, что идеологические факторы, желание взять реванш за поражение в Холодной войне, прижав капитуляцию Запада, может оказаться очень доминирующим фактором", – подчеркнул оппозиционер.

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