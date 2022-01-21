УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

21 января 2022, 08:17
Прослушать новость
Остановить

Желание взять реванш за поражение в Холодной войне может стать решающим фактором для главы Кремля Владимира Путина, а советуется он с очень узким кругом людей.

Каспаров
Каспаров уверен, что российские олигархи не влияют на Путина / УНИАН

Президент России Владимир Путин принимает решение о войне в узком кругу. При этом российские олигархи вряд ли на него влияют в этом вопросе.

Такое мнение озвучил известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью 24 каналу.

По его словам, многие олигархи в России понимают, что из-за западных санкций они могут потерять существенную часть своего капитала, который сосредоточен на Западе. При этом Каспаров уверен, что российские олигархи не влияют на Путина.

"Боюсь, что никакие олигархи на Путина не влияют. Многие из них, конечно, обеспокоены, потому что состояние расположено на Западе, и для них это может быть серьезной проблемой. Они понимают, что в какой-то момент Запад может начать действовать, и тогда возникнут проблемы с их капиталами и общей безопасностью роскошной жизни, к которой они привыкли", – сказал оппозиционер.

Каспаров отметил, что желание взять реванш за поражение в Холодной войне может стать решающим фактором для главы Кремля. А советоваться Путин может в первую очередь с секретарем Совета безопасности РФ, директором ФСБ Николаем Патрушевым.

Реклама

"Думаю, что решение принимается в очень узком кругу. Это силовая партия, в первую очередь Николай Патрушев и люди, которые группируются вокруг него. Это люди, которым Путин доверяет. Я предполагаю, что сейчас они оказывают максимальное влияние на него. Это свидетельствует о том, что идеологические факторы, желание взять реванш за поражение в Холодной войне, прижав капитуляцию Запада, может оказаться очень доминирующим фактором", – подчеркнул оппозиционер.

Читайте такжеУгроза реальная: у Зеленского оценили сценарий российского вторженияКак сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Тем временем представители Республиканской партии США представили законопроект, который предусматривает введение санкций против членов семьи российского президента Владимира Путина и членов российского правительства.

Как пишет The Washington Post, документ должен подтолкнуть администрацию Джо Байдена к ужесточению санкционной политики до российского вторжения в Украину, а не после.

Санкции США могут затронуть дочерей Путина и гимнастку Алину Кабаеву, которую называют любовницей российского президента.

Читайте также:

viber
новости России Гарри Каспаров Владимир Путин вторжение России военное вторжение Николай Патрушев
Сейчас вы просматриваете новость «Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияЛунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниГороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетни Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 января Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесГороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроСамый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстро
08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

Реклама
07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

Реклама
02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

20 января, четверг
23:59

Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температурыВидео

23:33

Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евроВидео

23:32

Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоВидео

22:47

Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенкаВидео

22:30

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

22:00

Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на ЛьвовщинеВидео

21:33

Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подросткомВидео

21:19

Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеваниемВидео

20:59

Какие продукты снижают риск инфаркта - ответ диетолога

20:41

В США осадили РФ: никогда не обещали не расширять НАТО на ВостокВидео

20:37

Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаВидео

20:30

Сотни танков и казармы: появились новые спутниковые снимки российских войск возле украинских границВидео

20:29

Атака РФ на Украину обернется усилением НАТО и финишем диалога: в США сделали предупреждение МосквеВидео

19:49

Не поделили котлеты: в школе Киева повар и уборщица устроили драку на глазах у детейВидео

19:37

Три главных ошибки с весом после похудения - ответ эндокринолога

Реклама
19:35

Донбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет Россиямнение

19:30

Встреча Зеленского и Путина в Анкаре: Эрдоган объявил об инициативе по переговорам Украины и России

19:24

"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил ПутинаВидео

19:12

В Украине резко усилится мороз: синоптик назвала датуВидео

18:56

Метро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проездВидео

18:48

Гуси в стиле джаз и киборг, поющий душой: что зрители увидят в первом выпуске шоу Голос країни-12Видео

18:48

Отключение от SWIFT, санкции против СП-2 и окружения Путина: в США готовят удар по РФ из-за УкраиныВидео

18:43

Могли убить: в Турции в каюте судна нашли повешенного украинского морякаВидео

18:07

Невероятный успех в деньгах, работе и любви: кто из знаков станет везунчиками в 2022 годуВидео

17:49

США ударили новыми санкциями по соратникам Медведчука и ЯнуковичаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять