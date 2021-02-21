Каспаров объяснил причины диктаторского поведения Путина

По мнению видного российского оппозиционера Гарри Каспарова, после двадцати лет вставания с колен Россия сейчас должна становиться в очередь за продуктами
Президент РФ Владимир Путин много лет строил в России диктаторский режим и именно поэтому он никогда не откажется от воплощения агрессивных планов против других стран мира ‒ до тех пор, пока его не остановят. Об этом в эфире канала Эспрессо сказал легендарный шахматист и видный российский оппозиционер Гарри Каспаров.
Он отметил, что сейчас готовность лидера страны-агрессора к новым конфликтам осталась единственным козырем Путина.
"Говорить о каких-то компромиссах бессмысленно. Режим перешел уже столько красных линий, что на сегодняшний день у Путина не остается никаких других опций, кроме как повышать ставки и действовать еще более агрессивно, надеясь, что западные страны в очередной раз отступят, испугавшись риска большой конфронтации", – сказал Каспаров.
По словам оппозиционера, Кремль будет продолжать нагнетать милитаристскую истерию по мере ухудшения состояния российской экономики. Каспаров также напомнил, что на встрече с руководством фракций Госдумы Путин говорил о необходимости введения в стране продовольственных сертификатов.
"Это означает, что после двадцати лет вставания с колен Россия сейчас должна становиться в очередь за продуктами. И в этой ситуации, когда холодильник уже в общем-то не является союзником, когда экономика находится в ужасном положении, а уровень воровства, коррупции только возрастает (потому, что мафия не может останавливаться), расширение мафиозного клана ставит режим в патовое положение", – подытожил оппозиционер.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что Российская Федерация является искусственным образованием.
- Он подчеркнул, что РФ столетиями собиралась "под дулами пулеметов, автоматов, когда целые народы загоняли в якобы дружеское сообщество".
- По его словам, искусственные образования неустойчивые.
- "Рано или поздно Россия развалится, это будет еще в наше время и мы это будем видеть". - добавил Данилов.