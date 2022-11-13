'Не стоит переоценивать Запад': Куса рассказал, почему замедлились поставки оружия в Украину

Куса считает, что ни Европа, ни США не были готовы к такой войне в Украине / Главред

Западные страны не были готовы к такой масштабной войне, которая уже почти 9 месяцев продолжается в Украине. В связи с этим военно-промышленные мощности этих стран были не готовы производить столько оружия, сколько нужно нашему государству. Об этом рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса во время чата на Главреде.

"Я считаю, что ни Европа, ни США не были готовы к такой войне в Украине. Об этом свидетельствует и первая реакция наших западных союзников, которые думали, что мы за неделю падем, и тот факт, что военно-промышленные мощности западных стран были не готовы производить столько оружия, сколько нужно Украине. По этой причине, например, они сейчас не могут удовлетворить все потребности Украины в оружии и технике – они не успевают производить столько оружия. А то вооружение, которое Запад нам передает, старое и давно уже не стоит у западных стран на вооружении, и они никаких новых контрактов не заказывали", - сказал Куса.

По его словам, все, что сейчас происходит в Украине, абсолютно новое для Запада. Поэтому та помощь, которую получает Украина, это почти максимум возможностей западных стран, учитывая их нынешнее состояние.

"Кроме того, нужно учитывать и то, что на Западе куча внутренних проблем. Плюс глобальная рецессия на фоне, и они не могут просто взять и все ресурсы перевести Украине. Не стоит переоценивать наше значение для западных лидеров и западного избирателя", - отметил эксперт.

Также Куса заметил, что Соединенные Штаты, которых все считают "старшим братом", не так уж и всесильны. У них также есть свои пробелы и неудачи.

"После Афганистана, Ирака, Сирии – всех историй Ближнего Востока – нужно было понять, что США – это очень мощная держава, но и у их возможностей есть предел. Кроме того, Соединенные Штаты сегодня – это не США 50 лет назад. Они частично утратили свое влияние, подросло и много других стран, которые хотят играть активную роль на международной арене. Штаты остаются сверхдержавой, могут влиять на многие процессы, но не стоит их переоценивать", - сказал он.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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