Не только "обеспокоены": в G7 готовят ответ на переброску войск КНДР в Россию

Министры иностранных дел G7 кроме "серьезной обеспокоенности" пообещали подготовить ответ на действия РФ и КНДР

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КНДР должна прекратить поддержку и сотрудничество с РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

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В G7 обсудили переброску войск КНДР в Россию

Министры осудили сотрудничество между Северной Кореей и РФ

Представители стран G7 подтвердили приверженность поддержке Украины

Во вторник, 5 ноября, представители МИД стран G7 и трех союзников выразили серьезную обеспокоенность действиями КНДР, а именно развертыванием северокорейских войск на территории страны-агрессора России.

Как говорится в их заявлении, которое опубликовало МИД Японии, кроме членов G7 заявление подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Они отметили, что РФ может использовать военных из КНДР непосредственно на поле боя.

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"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в России. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кроме военного сотрудничества между КНДР и Россией министры также осуждают незаконную закупку РФ северокорейских баллистических ракет и призывают Северную Корею прекратить поставки как и вооружения, так и живой силы.

Представители G7 в очередной раз подчеркнули, что поддерживают Украину и в дальнейшем и работают над "скоординированным ответом на это новое развитие событий".

Что такое G7? G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия. Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно. С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

Переброска войск из КНДР в Россию - последние новости

Напомним, представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты зафиксировали присутствие около10 тысяч северокорейских военных в Курской области России. Ожидается, что они могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшие дни.

Впоследствии украинская разведка также сообщила, что около 12 000 северокорейских солдат, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят обучение на пяти военных базах.

Ранее Главред писал, что по данным СМИ войска КНДР, которые отправились в Россию для участия в войне против Украины, являются неопытными и плохо обученными.

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