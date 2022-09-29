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Немецкая ПВО закроет небо: Германия передаст Украине четыре системы IRIS-T вместо одной

29 сентября 2022, 09:09

Германия планировала передать один ЗРК IRIS-T, поскольку в сообщении правительства отмечается, что появился бюджет еще на три таких системы.

IRIS-T
Сейчас IRIS-T нет на вооружении даже у Бундесвера / Фото Википедия

Украина получит от Германии четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T вместо официально анонсированной одной. Информация о четырех системах ПВО появилась на сайте правительства Германии.

Сейчас IRIS-T нет на вооружении даже у Бундесвера.

Вероятно Германия планировала передать один зенитно-ракетных комплекс IRIS-T, поскольку в сообщении правительства отмечается, что появился бюджет еще на три таких системы.

Также Германия намерена передать Украине 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Кроме того, следует ожидать поставок 10 мостовых систем, 3 средних мостовых систем и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.

Как сообщал Главред, 28 сентября немецкий посол Анка Фельдгузен заяила, что Германия может передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в октябре. Комплексы еще на производстве.

Решение о передаче ЗРК на политическом уровне уже принято, осталось урегулировать вопрос поставок. Вторую систему должны привезти до конца текущего года, еще две обещают Киеву в 2023 году.

Что известно о системе ПВО IRIS-T

Основой ЗРК является ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) с инфракрасной наводкой, созданная на базе одноименной ракеты "воздух-воздух".

Пусковые установки могут иметь колесное (MAN 8×8) или гусеничное шасси (двухсекционный вездеход BvS10) и содержат 4 направляющих или 8 контейнеров с ракетами.

Есть модификации среднего и малого радиуса. IRIS-T SLM позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км, а в более короткой версии SLS – до 25 км.

Основным сенсором комплекса является австралийская РЛС CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также может применяться немецкая РЛС TRML-4D (Hensoldt), позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 250 км.

Комплекс создан в 2014 году, а единственным оператором системы с 2019 года является Швеция. Правительство Германии выдало разрешение на экспорт 23 единиц в Египет.

Напомним, Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их все еще недостаточно.

Ранее сообщалось, что США заключили важный контракт на 182 млн долларов, который предусматривает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

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