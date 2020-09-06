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Немецкий токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального

6 сентября 2020, 10:07

"Новичок" не произвести в подвале, необходимо довольно хорошее оборудование. Также нужна специальная одежда, чтобы защитить себя.

Навальный
Токсиколог назвал главный вопрос в отравлении Навального / Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Формулу "Новичка" достать просто, а сырье для его производства - лишь на черном рынке. Если узнать точное название вещества, можно проследить его происхождение, заявил глава Института токсикологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене, профессор Мартин Гёттлихер.

Об этом Мартин Гёттлихер рассказал в интервью DW.

По его словам, самое важное в деле об отравлении Навального – определить, каким именно веществом его атаковали.

"Сейчас мы четко определились с группой вещества, но все еще остается очень много вопросов. Главный вопрос: что именно это за вещество? Потому что только это даст нам возможность проследить, откуда оно могло произойти. И даст подсказку, где оно было сделано. (У токсикологов бундесвера. - Ред.), может быть, уже есть больше информации, но она еще не обнародована", - объяснил токсиколог.

Также он подчеркнул, что в открытом доступе есть формулы некоторых "Новичков", но далеко не все.

"Есть также лаборатории в Америке, в Иране, которые производят такие вещества для аналитических целей в очень малых количествах. То есть знание того, как производить такие вещества, в принципе, есть. Тот, кому это очень нужно, может его получить. Его, конечно, не произвести в подвале, необходимо довольно хорошее оборудование. Также нужна специальная одежда, чтобы защитить себя. Но это не невозможный, не ужасно сложный синтез", - объяснил Гёттлихер.

Токсиколог обратил внимание на то, что незаметно получить сырье для производства яда практически невозможно.

"Это сложно сделать незаметно. Это вещества, которые подпадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Если бы я сейчас начал заказывать такие вещества в больших масштабах и в нужных комбинациях, ко мне бы в дверь постучалась прокуратура", - сказал он.

Читайте такжеРоссийский токсиколог сказал, какие проблемы со здоровьем нашли у НавальногоРезюмируя, токсиколог добавил, что вещество никогда не бывает полностью чистым. В каждом материале всегда есть примеси, побочные продукты. И эти примеси, и побочные продукты - это как отпечаток пальцев, и найдя их, можно узнать, откуда взялось вещество.

"Иногда можно восстановить эти отпечатки с образца в лаборатории, если есть возможность сравнить эти образцы с другими", - резюмировал Гёттлихер.

Отравление Навального – что было ранее:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
  • 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

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