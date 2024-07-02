Непонятное для Украины решение: в Сербии поддержали мирный план Китая

Предложенный Китаем план мирного урегулирования войны в Украине не считают полностью справедливым. Однако в Сербии его назвали "инициативой здравого смысла".

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У мирного плана Китая появилась поддержка из Сербии / Коллаж: Главред, фото: flickr, Александар Вучић

Украина неоднократно подчеркивала открытость к диалогу с мировыми лидерами, заинтересованными в достижении мира. Это касается и Китая, который предложил собственный мирный план. Однако, его пункты не совсем совпадают с видением справедливого завершения войны, которое прописано в Формуле мира президента Владимира Зеленского.

Зато некоторые лидеры стран считают китайский план единственным верным решением. Среди них президент Сербии Александар Вучич. Как пишет Danas, он заявил, что этот мирный план "не может отклонить ни один нормальный человек".

"Китайская народная республика предложила что-то действительно самое логичное, что предложил бы любой взрослый, собранный и здоровый человек. Ни один нормальный человек не может отказаться от чего-то подобного, но, как вы видите, со всех сторон царит тишина, будто это предложила Сербия или какая-то меньшая страна, и теперь они могут молчать и недооценивать", - считает он. видео дня

По его мнению, мирный план Китая пока не принимают во внимание, потому что каждый хочет поражения другого, а не немедленного прекращения огня. При этом то, что заморозка войны может в будущем привести к повторному вторжению России в другие страны мира Вучич не отметил.

Что такое Danas? Danas - это известная ежедневная газета, принадлежащая United Group и выходящая в Белграде, Сербия. Это левоориентированное СМИ, пропагандирующее социал-демократию и евроинтеграцию. Это активная медийная поддержка деятельности сербских НПО, направленной на защиту прав человека и меньшинств, пишет Википедия.

Позиция Китая в российско-украинской войне

Напомним, в США заявили, что Китай не придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Пекин на стороне главы Кремля Владимира Путина. Всю полномасштабную войну КНР поддерживает прочные связи с РФ и передает ей технологии.

Ранее стало известно, что в договоре о стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей не исключен также след Китая, потому что Пекину выгодно, чтобы РФ держалась на плаву и продолжала войну.

Накануне сообщалось, что Китай на фоне разговоров о мире в Украине якобы и поддерживает это стремление, но на практике предлагает заморозку войны.

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