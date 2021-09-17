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"Ничтожный прогресс" и давление на Украину: у Путина разразились условием для США по Донбассу

17 сентября 2021, 16:16
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В Кремле считают, что Штаты, дескать, не хотят влиять на Киев в вопросе Минских соглашений по Донбассу.

Песков
США должны оказать давление на Украину с целью реализации "Минска" - Песков / Reuters

Официальный Кремль согласен с заявлением канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в переговорах по Донбассу "прогресс ничтожен". Однако российское руководство обвиняет в этом США, которые, дескать, не оказывают давление на Украину с целью "выполнения минского комплекса мер". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, он "абсолютно" согласен с трактовкой Меркель о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию военного конфликта на Донбассе. По словам спикера Кремля, ситуацию якобы можно было бы изменить в том случае, если оказать давление на Киев.

"Для этого можно оказать влияние на Киев, с тем чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер", - сказал Песков.Читайте такжеМощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

Он утверждает, что США, дескать, оказывают серьезное влияние на политику Украины и могли бы "содействовать" в реализации Минских договоренностей, однако этого не сделали.

"(США, - ред.) обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства. С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такое влияние оказано не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не намерен отказываться от Минских соглашений, однако считает договоренности исчерпавшим себя форматом. Поэтому он намерен найти альтернативный формат по Донбассу на переговорах с Байденом и Путиным.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва может согласиться с участием Вашингтона в дискуссии по Донбассу. Однако россияне согласятся только в том случае, если повестка переговоров будет соответствовать интересам Москвы.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что Россия найдет способ вывести свои войска с Донбасса. Это произойдет, когда в Кремле поймут неспособность одержать победу в войне на востоке украинского государства. Однако на данный момент переговоры в минском процессе не являются эффективными.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут подключиться к переговорам по Донбассу не только в нормандском процессе, но и в рамках консультаций в формате Будапештского меморандума.

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