Никаких гарантий России по нерасширению НАТО: Шольц упрекнул Москву из-за требований к Альянсу

НАТО пока не собирается расширятся, однако ничего не может обещать в будущем - Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Вопрос интеграции новых государств Восточной Европы в Североатлантический альянс сегодня не рассматривается. Поэтому требование России о нерасширении военно-политического блока безопасности Запада сейчас ни к чему. При этом НАТО не может гарантировать того, что Альянс откажется от политики "открытых дверей" и вступления других стран в свою организацию. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Süddeutsche Zeitung он, рассуждая о требованиях РФ по нерасширению НАТО, сказал, что сегодня вопрос интеграции новых государств востока Европы не является предметом дискуссии в организации.

Читайте также"Войска НАТО на своей территории – не дело России": в Альянсе жестко ответили на требования МосквыВпрочем, по его словам, требования России непонятны, поскольку Альянс и вовсе не может предоставить гарантии относительно того, что блок не будет расширяться.

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - подчеркнул Олаф Шольц.

Переговоры Запада и России по безопасности

США, Североатлантический альянс и РФ в период с 10 по 13 января провели серию переговоров по вопросам безопасности в Европе. Дискуссии проходили на фоне стягивания Россией войск к границам Украины и российских обвинения в адрес НАТО в угрозах своим кордонам.

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Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая представляла на переговорах Вашингтон, сказала, что американцы не собираются идти на уступки России по вопросам отказа от расширения НАТО и невступления Украины в военно-политический блок Запада.

Участник дискуссии от России, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако российское государство требует гарантий от Запада, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не вступят в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил право Украины вступить в коллективный блок безопасности Запада и сказал, что россияне должны вывести свои войска с украинских территорий.

Столтенберг также подчеркнул, что если Россия запустит военный сценарий против Украины, НАТО усилит свое присутствие на востоке Европы.

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