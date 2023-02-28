УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Никому не нужен диалог с Путиным: в Кремле жалобно заклянчили переговоров с Шольцем и Макроном

28 февраля 2023, 11:44
Президент Франции Эммануэль Макрон 5-6 раз обещал позвонить Путину, но так и не набрал, пожаловался спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.
Шольц, Макрон, Путин
Шольц и Макрон не хотят разговаривать с Путиным / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот YouTube

В канцелярии директора страны-агрессора России Владимира Путина пожаловались на нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона вести какие-либо переговоры с главой Кремля. Путин хочет поговорить по телефону, а вот общаться с ним никто не собирается.

В интервью Известия спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон, мол, говорили о готовность "поддерживать контакт с Путиным", но не инициируют никаких переговоров.

"Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако в последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все – не было никаких запросов, ориентировок или проработки возможных сроков такого разговора", - сказал он.

видео дня

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин, дескать, "хотел бы поговорить" о вопросах, "которые могут помочь России достичь своих целей теми или иными путями".

Смотрите видео Главред - Майкл Наки объяснил, почему у Путина нет шансов удержать власть

У Путина клянчат переговоры у Украины и Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц звонил Путину в декабре прошлого года и требовал от него вывести оккупационные войска России с территории Украины и найти дипломатический способ для завершения войны. Путин пожаловался, что благодаря помощи Западу Киев стал сильнее и не собирается идти на переговоры с агрессором Москвой.

В конце января текущего года Шольц заявил, что будет звонить Путину, требовать вывода войск РФ из Украины и прекращения развязанной войны. В Кремле в ответ выразили готовность "поговорить", но в итоге Путину так никто и не позвонил.

В феврале представители агрессора России заклянчили переговоры у Украины "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ подчеркнули, что Москва на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

Война России против Украины:

Владимир Путин Эммануэль Макрон Олаф Шольц война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

Выращиваем сочную и ароматную клубнику: секретные средства для подкормки после зимы

11:54

Какие запахи привлекают мужчин в женщинах: что сведет его с ума

11:53

"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой романВидео

11:47

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в 2023 году - Зеленский

11:44

Никому не нужен диалог с Путиным: в Кремле жалобно заклянчили переговоров с Шольцем и МакрономВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:39

Удары ракетами и атака на перешейки: Ходжес предложил план освобождения Крыма

11:27

"Мне больно": Маша Ефросинина впервые заговорила о сестре Лизе ЮщенкоВидео

10:47

"Спасти рядового Путина" от распада России: эксперт назвал условие передачи оружия от КитаяВидео

10:46

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

Реклама
10:42

На нефтебазе в Туапсе мощный пожар после взрывов: стало известно об атаке БПЛАВидео

10:36

С деньгами все пойдет наперекосяк: астролог назвал неудачников мартаВидео

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

09:37

Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеряВидео

09:28

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

09:10

Фонд Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро для эвакуации и содержания детей-сирот из Украины в Турции новости компании

09:00

Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

09:00

Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – КуликЭксклюзив

08:51

Кто он - архитектор путинского фашистского режима?мнение

08:32

Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить ПутинаВидео

Реклама
08:23

"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - АрестовичВидео

08:19

В России отказались слушать бешеную ЧичеринуВидео

07:44

Как в 50 выглядеть на 30: 5 секретов молодости китайцев

07:35

Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУВидео

07:28

"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - СвитанВидео

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

02:00

Гороскоп на март 2023: кто станет любимчиком судьбы и счастья

01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

Реклама
00:51

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

00:26

"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из УкраиныВидео

27 февраля, понедельник
23:50

Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

23:18

"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронтаВидео

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал с интервьюВидео

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять