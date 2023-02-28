Президент Франции Эммануэль Макрон 5-6 раз обещал позвонить Путину, но так и не набрал, пожаловался спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Шольц и Макрон не хотят разговаривать с Путиным / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот YouTube

В канцелярии директора страны-агрессора России Владимира Путина пожаловались на нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона вести какие-либо переговоры с главой Кремля. Путин хочет поговорить по телефону, а вот общаться с ним никто не собирается.

В интервью Известия спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон, мол, говорили о готовность "поддерживать контакт с Путиным", но не инициируют никаких переговоров.

"Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако в последнее время никаких инициатив не было. Мы слышали пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать, но это должны знать все – не было никаких запросов, ориентировок или проработки возможных сроков такого разговора", - сказал он.

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Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин, дескать, "хотел бы поговорить" о вопросах, "которые могут помочь России достичь своих целей теми или иными путями".

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У Путина клянчат переговоры у Украины и Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц звонил Путину в декабре прошлого года и требовал от него вывести оккупационные войска России с территории Украины и найти дипломатический способ для завершения войны. Путин пожаловался, что благодаря помощи Западу Киев стал сильнее и не собирается идти на переговоры с агрессором Москвой.

В конце января текущего года Шольц заявил, что будет звонить Путину, требовать вывода войск РФ из Украины и прекращения развязанной войны. В Кремле в ответ выразили готовность "поговорить", но в итоге Путину так никто и не позвонил.

В феврале представители агрессора России заклянчили переговоры у Украины "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ подчеркнули, что Москва на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

Война России против Украины: