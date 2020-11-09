Новая первая леди США: как одевается Джилл Байден и чем она не похожа на Меланию Трамп

Прошло всего несколько дней после того, как стал известен победитель президентских выборов в США, как журналисты уже сравнили стиль новой первой леди Америки 69-летней Джилл Байден и жены пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа 50-летней Мелании.

Так, супруга Джо Байдена чаще выбирает сдержанные образы, поскольку работает преподавателем английского языка в колледже и соблюдает дресс-код учебного заведения. Кроме того, она не является фанатом люксовых брендов, которые любит бывшая первая леди страны. При этом Байден предпочитает наряды ярких цветов без принтов, пишет Evening Standard.

Сообщается также, что вместо праздничных платьев модного дома Gucci, туфель на высокой шпильке Christian Louboutin и дорогих сумок Birkin, в которых часто фотографируют Меланию Трамп, жена Байдена обычно надевает платья прямого кроя или с запахом. Обувь, как правило, у 69-летней преподавательницы комфортная: повседневные замшевые сапоги или туфли на невысоких каблуках для публичных мероприятий.

Авторы материала также обратили внимание, что с помощью нарядов новая первая леди неоднократно высказывала свою социальную позицию. Папарацци засняли ее в 2019 году в Филадельфии в пиджаке со словом "Любовь" из страз. Журналисты противопоставили упомянутый образ Байден с зеленым жакетом Трамп, на котором была напечатана надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?", в котором ее заметили перед встречей с детьми иммигрантов в Техасе.

Помимо этого, жена Байдена призывала американцев голосовать на выборах, появившись на публике в кожаных сапогах марки Stuart Weitzman с надписью VOTE.

Вдобавок отмечается, что предпочтения Байден в одежде схожи со "стилем американки среднего класса": их объединяет любовь к рубашкам в полоску, джинсам, туфлями-лодочкам, джемперам и колье из жемчуга.

Джилл Байден не любит "Гуччи" / Фото: twitter.com/DrBiden

Однако иногда новая первая леди экспериментирует с нарядами и покупает одежду люксовых брендов. Так, на последних президентских дебатах она была одета в платье с цветочным принтом модного дома Dolce & Gabbana за 1600 фунтов стерлингов, маску для лица с таким же рисунком и туфли Valentino Rockstud за 650 фунтов.

По информации издания, супруга Байдена также заботится об окружающей среде и поддерживает концепцию осознанного потребления, в связи с чем покупает одежду экологичных брендов и надевает одну и ту же вещь несколько раз. Так, например, во время первых президентских дебатов ее сфотографировали в зеленом платье в пол марки Gabriela Hearst, в котором она уже не раз выходила в свет.

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