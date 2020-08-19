Эксперт рассказал, будет ли в Беларуси "парад суверенитетов"

Протесты в Беларуси начались после оглашения результатов выборов / Фото: Tut.by

Нынешняя ситуация в Беларуси чревата для страны "парадом суверенитетов". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, если в Беларуси будут пытаться реализовать план СССР 2.0, то "Запад постарается оторвать хотя бы что-то", сказал Жданов Главреду.

"Будет такой же вариант, как в Украине: создание анклава, которым страна будет держаться в подвешенном состоянии, при этом анклав не отрывается от неё полностью. Это отработанные лекала ещё с Приднестровья. В Грузии Россия допустила ошибку, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, а все остальные – на растяжке. Если вдруг государство заявляет: "Ладно, забирайте. Мы согласны с этой потерей", то Россия начинает говорить: "Подождите, как же так? Это же ваши территории и ваши граждане!". Такие анклавы – это удобный "короткий поводок", - считает эксперт.

Жданов считает, что у Украины ситуация получше, чем у Беларуси, потому что у нас уже есть гарантии по безопасности.

"Когда Дуда и Помпео подписывали военный договор между Польшей и США, польский президент чётко сказал, что этот договор будет гарантией безопасности для Польши и Украины. Так что, если Путин предпримет какие-то военные операции против Украины, патроны нам будут подносить натовцы: американцы, а сейчас – уже и поляки", - добавил он.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил вероятность того, что Россия станет оказывать военную помощь Александру Лукашенко и поможет ему подавить протесты в Беларуси.