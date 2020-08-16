Украинская делегация инициировала рассмотрение протестов в Беларуси в ПАСЕ

Вопрос протестов в Беларуси рассмотрят в ПАСЕ / Reuters

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала рассмотрение Беларуской декларации, заручившись поддержкой Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Как сообщила глава делегации, нардеп от Слуга народа Елизавета Ясько в Facebook, выборы в Беларуси не соответствуют международным избирательным стандартам и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

В декларации страны резко осуждают применение силы к участникам мирных протестов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах.

В тексте декларации авторы представили свою позицию в ПАСЕ тезисно:

заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления беларуского народа;

осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;

призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;

настаиваем на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;

приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров;

предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.