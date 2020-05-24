Пострадал Караван-сарай: в Иране землетрясение повредило достопримечательности

Землетрясение повредило исторические достопримечательности / Фото: pixabay.com

В Иране 24 мая произошло масштабное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Как информирует IRNA, подземные толчки частично разрушили древние районы Дехдашта.

По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Сейсмологи констатировали, что толчки залегали на глубине 10 километров. В результате землетрясения пострадали Догонбадан, Кохгилуех и провинция Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана.

Читайте такжеВ России - угроза цунами после мощного землетрясения: людей эвакуируютОфициальный Тегеран пока что не делал никаких заявлений об инциденте, поэтому данных о разрушения, раненых или погибших еще нет. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы Геологической службой США.

Также 24 мая землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Новой Зеландии. Эпицентр находился в 94 км к северу от столицы страны — Веллингтона. Очаг залегал на глубине 60 км. Информацию обнародовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как ранее сообщалось, сразу два землетрясения произошли в воскресенье, 19 апреля, в Украине. Подземные толчки были на Пасху в Закарпатской области, местные жители их ощутили.

Напомним, в Сахалинской области России произошло мощное землетрясение, была объявлена тревога цунами. Людей срочно эвакуировали на возвышенность.