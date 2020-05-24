УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пострадал Караван-сарай: в Иране землетрясение повредило достопримечательности

24 мая 2020, 23:58

Стихия нанесла урон древним районам Дехдашта.

землетрясение
Землетрясение повредило исторические достопримечательности / Фото: pixabay.com

В Иране 24 мая произошло масштабное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Как информирует IRNA, подземные толчки частично разрушили древние районы Дехдашта.

По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Сейсмологи констатировали, что толчки залегали на глубине 10 километров. В результате землетрясения пострадали Догонбадан, Кохгилуех и провинция Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана.

Читайте такжеВ России - угроза цунами после мощного землетрясения: людей эвакуируютОфициальный Тегеран пока что не делал никаких заявлений об инциденте, поэтому данных о разрушения, раненых или погибших еще нет. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы Геологической службой США.

Также 24 мая землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Новой Зеландии. Эпицентр находился в 94 км к северу от столицы страны — Веллингтона. Очаг залегал на глубине 60 км. Информацию обнародовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как ранее сообщалось, сразу два землетрясения произошли в воскресенье, 19 апреля, в Украине. Подземные толчки были на Пасху в Закарпатской области, местные жители их ощутили.

Напомним, в Сахалинской области России произошло мощное землетрясение, была объявлена тревога цунами. Людей срочно эвакуировали на возвышенность.

новости Ирана землетрясение достопримечательности разрушения
Сейчас вы просматриваете новость «Пострадал Караван-сарай: в Иране землетрясение повредило достопримечательности». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Уничтожены "мотострелки ДНР": Штирлиц раскрыл серьезные потери боевиков
00:48
30 тысяч евро штрафа: президента Австрии поймали на нарушении карантина в ресторане
00:19
День филолога 2020: какой сегодня праздник 25 мая и как поздравлять
24 мая, воскресенье
23:58
Пострадал Караван-сарай: в Иране землетрясение повредило достопримечательности
23:33
Китай пояснил реальную угрозу холодной войны с США
23:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
22:56
Чудом выжившие в авиакатастрофе в Пакистане рассказали о спасении Видео
22:28
Всему виной автомат: одиозная Чорновол пожаловалась на действия ГБР
22:00
"Поярков на каком месяце беременности?": в Сети смеются над акцией Стоп реванш Видео
21:59
Дожди и заморозки: синоптик ошарашила прогнозом на неделю
21:37
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
21:22
Савченко в скандальном интервью российскому НТВ "наехала" на Порошенко Видео
20:38
У погибших в руках оружие: появилось видео кровавой бойни под Житомиром Видео
20:26
В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов Видео
19:58
Bloomberg заявило о провальном рейтинге Путина: разгорелся скандал
19:44
Погибший нардеп Давиденко одолжил неизвестному 1,5 миллиона долларов
19:30
В Киеве открывают метрополитен: как попасть в подземку
19:01
В Китае сделали резонансное открытие по коронавирусу
18:54
Участники акции Стоп реванш явились под дом Зеленского с требованиями Фото Видео
18:17
В Чехии возобновляют выдачу рабочих виз для украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять