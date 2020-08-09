Новый вирус в Китае: умерли уже семь человек

Вирус SFTS передается через клещей / Фото pixaby

В Китае, с которого началась пандемия коронавируса COVID-19, зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей.

От вируса уже умерли как минимум семь человек, а инфицированы – 60, пишет Global Times.

В китайской провинции Цзянсу в первой половине 2020 года вирусом SFTS заразились более 37 человек. Позже вирус выявили у еще 23 человек в провинции Аньхой.

Вирус SFTS обнаружили еще в 2011 году. Тогда эксперты утверждали, что SFTS может передаваться от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые. При этом врачи заверяли, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

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Как сообщал Главред, в китайском городе Баотоу один человек скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека. Правительство Китая признало, что город Баотоу столкнулся с потенциальной эпидемией чумы среди людей. В связи с этим было принято решение заблокировать регион.

Кроме того на севере Китая в городе Баян-Нур от полиорганной недостаточности умер пациент, у которого диагностировали бубонную чуму.