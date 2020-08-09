УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новый вирус в Китае: умерли уже семь человек

9 августа 2020, 14:34

Вирус SFTS обнаружили еще в 2011 году.

клещи
Вирус SFTS передается через клещей / Фото pixaby

В Китае, с которого началась пандемия коронавируса COVID-19, зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей.

От вируса уже умерли как минимум семь человек, а инфицированы – 60, пишет Global Times.

В китайской провинции Цзянсу в первой половине 2020 года вирусом SFTS заразились более 37 человек. Позже вирус выявили у еще 23 человек в провинции Аньхой.

Вирус SFTS обнаружили еще в 2011 году. Тогда эксперты утверждали, что SFTS может передаваться от зараженного клещом человека другому человеку через кровь или слизистые. При этом врачи заверяли, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

Читайте такжеКаждые 15 секунд от COVID-19 умирает человек - Reuters

Как сообщал Главред, в китайском городе Баотоу один человек скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека. Правительство Китая признало, что город Баотоу столкнулся с потенциальной эпидемией чумы среди людей. В связи с этим было принято решение заблокировать регион.

Кроме того на севере Китая в городе Баян-Нур от полиорганной недостаточности умер пациент, у которого диагностировали бубонную чуму.

Новости Китая вирус клещ
Сейчас вы просматриваете новость «Новый вирус в Китае: умерли уже семь человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:00
"Мякоть похотливых созерцаний": Голая девушка Maruv показала аппетитную грудь и ягодицы
15:00
В Беларуси выбирают президента: все главные события дня выборов онлайн Видео
14:40
Бросили лицом на асфальт: в Минске повязали российских журналистов Видео
14:34
Новый вирус в Китае: умерли уже семь человек
14:17
Соратница Тихановской сбежала из Беларуси - СМИ Видео
13:59
"Без слов": Виктор Павлик показал щемящее сердце видео со своим сыном Видео
13:55
Кого будут пускать через админграницу с Крымом: главные основания Видео
13:53
В ЕС придумали способ противостоять санкциям США относительно Северного потока-2
13:28
"Свергнуть власть, сломать, оскорбить": Лукашенко вывели из себя вопросом о выборах
13:23
Сайты КГБ и МВД Беларуси атаковали хакеры Видео
13:08
Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал Видео
12:56
В Беларуси проблемы с доступом к мессенджерам, Twitter и Google
12:55
COVID-19 никуда не уходит: в МОЗ назвали регионы-лидеры по числу больных коронавирусом Видео
12:24
Лукашенко заверил, что его отношения с Россией не испортились Видео
12:11
"Никаких репрессий": Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппонентами власти
12:07
Американского продюсера Бейонсе и Ники Минаж обвинили в изнасиловании
12:05
Задержание боевиков Вагнера: Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным Видео
11:41
Воевали на Донбассе: эксперт спрогнозировал судьбу задержанных в Беларуси боевиков РФ Видео
11:31
Лукашенко проголосовал на выборах президента и сделал важное заявление Видео
11:23
В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку
11:20
Ученые нашли еще одно эффективное лекарство в борьбе с COVID-19
11:18
"Беспрецедентные репрессии": в Беларуси задержаны десятки независимых наблюдателей Видео
10:52
США пошли войной на Китай мнение
10:34
После оглашения результатов выборов в Беларуси люди выйдут на Майдан - оппозиционер Видео
10:19
Коронавирус в Киеве 9 августа: больше сотни зараженных и новые жертвы болезни Видео
09:57
Когда сформируется коллективный иммунитет от COVID-19: врач назвал новые сроки
09:47
В Беларуси блокируют мобильный интернет Видео
09:34
Выборы в Беларуси: за президента досрочно проголосовали почти 42% избирателей Видео
09:25
Угроза рухнуть с пьедестала гегемона: почему в США задумались о налаживании отношений с Россией мнение
09:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 августа: обогащение и незабываемая встреча Видео
09:01
Врач развенчала миф о тяжелых последствиях COVID-19 Видео
08:59
Коронавирус в Украине "остервенел" - за сутки громадное число больных Видео
08:22
Кравчук озвучил свой рецепт восстановления Донбасса
08:18
В Минск свезли военную технику Видео
07:59
Кредитом от ЕС Украина ввязалась в очередную кабалу мнение
07:48
Силовики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартиру Видео
07:11
Коронавирус в Украине и мире на 9 августа: за сутки выявили 265 тысяч больных Видео
06:55
В этот раз Кремль состряпал совсем тупенькую антиукраинскую пропаганду мнение
06:31
"Атакованная" коронавирусом Украина решила помочь Ливану Видео
06:24
Прически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фото Фото
06:06
С Днем ветеринара 2020 – веселые открытки и поздравления Фото
05:50
"Особенно прибыльные сделки": астролог сказал, когда можно делать крупные покупки
05:25
Украину накрыла двойная волна коронавируса: эксперт объяснил, что это значит
05:00
Простой рецепт варенья из красной смородины
04:29
Завяжи и покрась: тренд эпохи хиппи опять с нами на осень 2020 - фото Фото
03:59
Эксперты оценили, достаточно ли денег тратится в мире на вакцину от коронавируса
03:30
Вирус маскируется: врач рассказал о проблемах с вакциной от COVID-19 Видео
02:47
Как не поддаваться панике во время пандемии – советы психотерапевта Видео
02:13
Врач объяснил, как страх и паника влияют на общий иммунитет Видео
01:35
"Фатальная ошибка Лукашенко": эксперт спрогнозировал результат выборов в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять