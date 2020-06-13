УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее жесткими мерами

13 июня 2020, 18:38

КНДР планирует разорвать все отношения с Сеулом.

Мун Чжэ Ин, Ким Чен Ын
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын снова не мирятся / Reuters

Корейская Народная Демократическая Республика заявила о намерении в ближайшее время предпринять "следующий шаг" в отношении Сеула.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, заявление озвучила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая является младшей сестрой лидера страны Ким Чен Ына.

Сестра лидера подчеркнула, что для северокорейской стороны "пришло время прервать отношения" с Южной Корей. Она отметила, что отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг".

Читайте такжеКим Чен Ын не появляется на публике из-за коронавируса – ReutersРуководство КНДР уже официально заявило о разрыве всех взаимоотношений с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием. Пхеньян назвал Южную Корею "врагом" и решил закрыть офис связи с Сеулом, созданный в 2018 году в северокорейском городе Кесонг для снижения напряженности между странами. Ким Е Чжон заявила, что кампания по распространению листовок была "враждебным актом", который нарушил мирные соглашения, заключенные во время саммита в Пунмунджоме в 2018 году между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, перебежчик из Северной Кореи Чи Сон Хо, который с 2010-го пребывает в Южной Корее, заявил о том, что диктатор КНДР Ким Чен ЫН скончался - с вероятностью в 99%.

Как ранее сообщалось, северокорейский диктатор не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он даже пропустил празднование Дня рождения своего деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Из-за отсутствия Ким Чен Ыны начали появляться слухи о его тяжелой болезни или смерти.

новости КНДР КНДР Ким Ё Чжон Ким Чен Ын Южная Корея скандал
Сейчас вы просматриваете новость «Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее жесткими мерами». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания
18:43
Усиление контроля над карантином: что ожидает украинцев
18:38
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее жесткими мерами
18:10
Киев предупредили о погодных "ударах": когда и к чему готовиться Видео
17:49
Волна массовых штрафов: Зеленский сделал заявление о резкой вспышке COVID-19
17:44
Ляшко пояснил, будут ли ужесточать карантин из-за роста больных Covid-19 Видео
16:58
"Пошли на уступки": из "ЛНР" начали выпускать людей Видео
16:36
Племянника одного из богатейших людей России во время ссоры с девушкой накрыло шкафом
16:15
"Кладезь витаминов": какой щавель самый полезный Видео
16:00
Не прячьте ноги: как сделать правильный педикюр дома – пошаговая инструкция Фото
15:54
Милевский рассказал, как Алиев во время драки с ним хватался за нож Видео
15:25
Опасный лосось: в Китае паника из-за крупной вспышки коронавируса на рынке Видео
15:23
Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время Видео
14:58
Резников не подтвердил информацию о заражении COVID-19
14:56
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
14:55
В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди
14:31
Пробное ВНО можно пройти онлайн Видео
14:09
Врач предупредила об опасности блуждающего нерва Видео
13:50
Лето пришло, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
13:36
Коронавирус мутировал и стал более заразным – ученые США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять