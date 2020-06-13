Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее жесткими мерами

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын снова не мирятся / Reuters

Корейская Народная Демократическая Республика заявила о намерении в ближайшее время предпринять "следующий шаг" в отношении Сеула.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, заявление озвучила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая является младшей сестрой лидера страны Ким Чен Ына.

Сестра лидера подчеркнула, что для северокорейской стороны "пришло время прервать отношения" с Южной Корей. Она отметила, что отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг".

Читайте такжеКим Чен Ын не появляется на публике из-за коронавируса – ReutersРуководство КНДР уже официально заявило о разрыве всех взаимоотношений с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием. Пхеньян назвал Южную Корею "врагом" и решил закрыть офис связи с Сеулом, созданный в 2018 году в северокорейском городе Кесонг для снижения напряженности между странами. Ким Е Чжон заявила, что кампания по распространению листовок была "враждебным актом", который нарушил мирные соглашения, заключенные во время саммита в Пунмунджоме в 2018 году между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, перебежчик из Северной Кореи Чи Сон Хо, который с 2010-го пребывает в Южной Корее, заявил о том, что диктатор КНДР Ким Чен ЫН скончался - с вероятностью в 99%.

Как ранее сообщалось, северокорейский диктатор не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он даже пропустил празднование Дня рождения своего деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Из-за отсутствия Ким Чен Ыны начали появляться слухи о его тяжелой болезни или смерти.