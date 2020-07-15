В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы

В Польше убили украинку Майю Ваколюк / Фото: Facebook/Майя Ваколюк

В Польше в городе Пулавы 14 июля 45-летний гражданин Молдовы жестоко зарезал 26-летнюю украинку Майю Ваколюк из Владимира-Волынского.

Как сообщает городское управление полиции, преступление увидели очевидцы и позвонили правоохранителям. Люди заметили, что мужчина тащит женщину в многоквартирный дом.

На место инцидента прибыли стражи порядка и обнаружили на первом этаже окровавленную женщину. Ее пытались реанимировать на месте, затем отправили в больницу, однако она скончалась.

Молдаванина правоохранители обезоружили и задержали, по факту жестокого преступления ведутся следственные действия. Убийце грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Местные СМИ Владимира-Волынского пишут, что погибшая Майя была энергичной и жизнерадостной девушкой, ее все знакомые любили и уважали. У Майи было много планов на будущее, она сама воспитывала двухлетнего сына.

Украинка несколько лет жила и работала в Пулавах. Знакомые рассказывают, что она была очень трудолюбивой и целеустремленной девушкой. У ее сына в ближайшие дни будет день рождения, который мальчик встретит уже без мамы, сиротой.

/ Фото: Facebook/Майя Ваколюк

Сын погибшей украинки / Фото: Facebook/Майя Ваколюк

Как ранее сообщалось, в Польше в городе Грудзендз 33-летний поляк расстрелял украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы при незаконном пересечении границы задержали гражданина Польши, который пытался проникнуть в Украину для поиска работы.