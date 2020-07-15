УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы

Преступление произошло на глазах у изумленных очевидцев.

15 июля 2020, 20:04
В Польше убили украинку Майю Ваколюк / Фото: Facebook/Майя Ваколюк

В Польше в городе Пулавы 14 июля 45-летний гражданин Молдовы жестоко зарезал 26-летнюю украинку Майю Ваколюк из Владимира-Волынского.

Как сообщает городское управление полиции, преступление увидели очевидцы и позвонили правоохранителям. Люди заметили, что мужчина тащит женщину в многоквартирный дом.

На место инцидента прибыли стражи порядка и обнаружили на первом этаже окровавленную женщину. Ее пытались реанимировать на месте, затем отправили в больницу, однако она скончалась.

Молдаванина правоохранители обезоружили и задержали, по факту жестокого преступления ведутся следственные действия. Убийце грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Местные СМИ Владимира-Волынского пишут, что погибшая Майя была энергичной и жизнерадостной девушкой, ее все знакомые любили и уважали. У Майи было много планов на будущее, она сама воспитывала двухлетнего сына.

Украинка несколько лет жила и работала в Пулавах. Знакомые рассказывают, что она была очень трудолюбивой и целеустремленной девушкой. У ее сына в ближайшие дни будет день рождения, который мальчик встретит уже без мамы, сиротой.

/ Фото: Facebook/Майя Ваколюк
Сын погибшей украинки / Фото: Facebook/Майя Ваколюк

Как ранее сообщалось, в Польше в городе Грудзендз 33-летний поляк расстрелял украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы при незаконном пересечении границы задержали гражданина Польши, который пытался проникнуть в Украину для поиска работы.

новости Украины и мира новости Польши убийство украинка
Сейчас вы просматриваете новость «В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

21:01
Раскрыты все карты: Венедиктова поведала, сколько зарабатывают прокуроры
20:52
Александре Зеленской исполнилось 16 лет: что известно о дочери президента Видео
20:45
Осенью карантин в Украине усилят: ученый назвал реальное число больных COVID-19 в стране
20:22
"Ударит по карманам киевлян": Кличко рассказал о повышении стоимости проезда
20:04
В Польше молдаванин зарезал 26-летнюю украинку: подробности расправы
19:57
Украинцев станет намного меньше: ученые шокировали прогнозом
19:55
Чего ждать дальше от протестов в Беларуси мнение
19:31
Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько
19:20
Безопасно ли пить воду из-под крана
19:20
У Лукашенко нет денег, дома и машины: опубликована декларация президента Беларуси
19:08
Начало большой приватизации: в Киеве с молотка пустили отель Днепр
18:56
США ударили новыми санкциями по Северному потоку-2
18:33
"Пуська, а что сзади плавает?": Дорофеева завела пикантным фото Фото
18:27
Карантин в Украине могут продлевать до конца весны 2021 года: в Киеве назвали причину Видео
18:23
Что посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix
18:14
Опрос показал крушение рейтинга Зеленского
18:05
Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить Видео
17:38
Канье Уэст передумал идти в президенты
17:25
"Океан любви": астролог сказала, кто влюбится в нового знакомого
17:24
Полынь: польза и побочные действия для здоровья
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять