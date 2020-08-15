США увеличивают военное присутствие в Польше

Польша и США подписали соглашение в сфере обороны / Фото: Baltnews

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео поставили свои подписи под соглашением об усиленном оборонном сотрудничестве, которое позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек.

Как сообщает TVN 24, в данный момент на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.

По информации Госдепа США, соглашение обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США, а также позволит углубить военное сотрудничество между двумя странами.

Уточняется, что документ предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры". Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В Госдепартаменте подчеркивают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях".

"Это потрясающий переговорный успех", — сказал Блащак.

Министр обороны Польши отметил, что в ходе переговоров Варшава получила гораздо больше преимуществ, чем предполагалось изначально.

"Будет не только больше американских солдат, не только больше американской инфраструктуры в нашей стране, но и появляется гарантия того, что наши солдаты в случае любой опасности, будь то угроза Польше или США, станут плечом к плечу", - отметил президент Польши Анджей Дуда.

Как ранее сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео сказал, что президентские выборы в Беларуси не были справедливыми.