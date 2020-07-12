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"Путина коробит": Песков рассказал о реакции своего шефа на заявления Зеленского

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что тема второй мировой войны для российского лидера священна.

12 июля 2020, 15:20
Путин
Путина коробит после заявлений Зеленского / Reuters

Главу Кремля Владимира Путина внутренне коробит, когда он слышит заявления президента Украины Владимира Зеленского о второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос, будет ли продолжение у статьи российского лидера, посвященной Второй мировой войне, Песков подчеркнул, что "однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения коверкания истории" и искажения правды.

"Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков прокомментировал также реакцию Путина на слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время своего визита в Польшу в январе этого года обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, конечно, я уверен, что внутренне это Путина коробит", - сказал Песков.

Читайте также"Насильно мил не будешь": в Кремле заговорили о развале Минских соглашенийНапомним, ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ухудшение отношений между Киевом и Москвой "в принципе не связано" с аннексией Крыма Россией в 2014 году.

По словам российского президента, в Украине якобы "произошел государственный переворот и захват власти", и с тех пор взгляды властей двух стран стали "диаметрально противоположными".

"С этого момента мы с ними разошлись", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что только после этого РФ аннексировала полуостров.

Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский новости России
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