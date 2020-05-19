В России потерпел крушение вертолет: весь экипаж погиб

Вертолет упал во время учебного полета / 24.mchs.gov.ru

В России вблизи Москвы 19 мая разбился военно-транспортный вертолет Ми-8, никто из членов экипажа не смог спастись.

Как сказано в сообщении Минобороны РФ, происшествие случилось в 20 километрах от города Клин во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Экипаж пытался посадить вертолет на безлюдной местности, однако посадка оказалась слишком жесткой. В транспортном средстве находилось трое людей, все они погибли.

"Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, предпосылкой катастрофы могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны РФ.

Нашли разбившийся вертолет местные жители, которые пришли на место происшествия раньше спасателей. Очевидцы видели, как машина "долго и низко" кружила над деревней Захарово в Клинском районе. Затем вертолет резко пошел вниз на высоте в 100 метров, и люди увидели густой черный дым, однако взрыва не слышали. Местные жители пытались помочь экипажу, но не смогли слишком близко подойти к месту происшествия.

По словам очевидцев, показалось будто у вертолета в воздухе заклинил задний винт. После падения он лежал на боку, в 10 метрах от края ближайшего озера.

Все трое погибших были российскими офицерами: лейтенант, старший лейтенант и капитан.

Как ранее сообщалось, в акватории Черного моря 25 марта во время выполнения плановых полетов потерпел крушение российский военный истребитель Су-27.

Как ранее сообщалось, катера РФ блокируют Керченский пролив и регулярно курсируют в десяти километрах от Мариуполя.