"Какие c*ки": в центре Москвы задержали Ксению Собчак

Известную телеведущую Ксению Собчак задержали возле здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Об этом сообщило ТАСС.
Инцидент произошел в ходе пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.
Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов, в том числе основатель Baza Никита Могутин, журналист Ведомостей Юрий Литвиненко.
"Какие суки. Я просто пришла в майке и записывала подводку к #ОсторожноНовости", – написала после случившегося Собчак в своем Telegram-канале.
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Она также опубликовала видео, в котором пыталась узнать у сотрудника полиции, за что ее задержали, но не получила ответ.
Позже Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Как писал Главред, Ксения Собчак поехала снимать Схиигумена Сергия в Среднеуральский женский монастырь на следующий день после операции на носу. Телеведущая и журналистка хотела показать, попа, который захватил монастырь, но в итоге, на нее и съемочную группу напали.