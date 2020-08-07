Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: росСМИ отыскали "украинский след"

Задержание "вагнеровцев" / КГБ Беларуси

В России озвучили новую версию недавнего задержания под Минском российских наемников из ЧВК Вагнера — в этот раз с "украинским следом".

Об этом сообщает портал Комсомольская правда.

Журналисты утверждают, "33 богатыря" оказались в Минске, "решив подзаработать на охране за рубежом", но их "использовали втемную". Всю операцию якобы разработали и воплотили в СБУ.

В частности, утверждается ‒ был некий Сергей Петрович, который обзванивал российских наемников из ЧВК, интересуясь их боевым опытом в зоне военного конфликта на Донбассе (в первую группу вошли граждане Украины, получившие российские паспорта). Кроме того, билеты для россиян якобы покупались в Украине. Их, однако, наемники якобы порвали — "чтобы не вывести на СБУ".

Кроме того, в статье упоминается Артем Миляев (позывной ‒ Шаман), который якобы помогал собирать группы наемников, и который получил на свой счет перевод 14 тысяч долларов США от "неизвестного человека с бородой".

Предполагается, что СБУ разработала операцию и вовлекла в нее 180 наемников ‒ чтобы ударить и по ЧВК Вагнера, и по компании Роснефть, и по российско-белорусским отношениям.

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До того президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинских и российских генеральных прокуроров приехать в Минск для решения вопроса по боевикам ЧВК Вагнера.

Напомним, боевики российской частной военной компании были задержаны белорусскими правоохранителями 29 июля. 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Беларуси Александром Лукашенко выразил надежду, что всех их экстрадируют в Киев.