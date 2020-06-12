В полиции указали неожиданную причину смерти украинки в Таиланде

Муж Ольги Фроловой рассказывает, что у нее была депрессия / Фото: Facebook/dimasfrolov

Украинская журналистка Ольга Фролова, тело которой нашли на острове Самуи в Таиланде, совершила суицид.

Об этом сообщает Khaosod English со ссылкой на факты от правоохранителей Таиланда.

По данным судмедэкспертов, на теле 32-летней девушки не было обнаружено признаков насильственной смерти. Накануне гибели девушка оставила личные вещи в камере хранения торгового центра, полиция их обнаружила.

"Нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или асфиксии (удушения). Ее парень и бывший муж также сказали, что она страдала глубокой депрессией. Мы считаем, что эти факторы могли привести к самоубийству", — сказал начальник полиции Бо Пхут Ютана Сирисомбат.

Информацию подтвердил муж умершей Дмитрий Фролов. Мужчина сообщил, что его супруга страдала психическим расстройством.

"Расследование о причине смерти только началось, но зная ее поведение последние несколько лет, медицинский диагноз и знаки которые она подала когда уходила... Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свои оставшуюся жизнь", - написал он в Facebook.

Следователи тщательно изучили записи камер видеонаблюдения и сделали вывод, что украинка оставила арендованный мотоцикл около магазина, а затем направилась в сторону леса. На видео не зафиксировано, что девушку кто-то сопровождал, в этот день она всегда была одна.

Расследование еще не завершено, в полиции ожидают результатов более подробной судмедэкспертизы.

Напомним, в Таиланде нашли тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой. О пропаже женщины заявил ее муж 25 мая, мужчина до сих пор не может прийти в себя и поверить в случившееся.

Ранее в Польше после долгих поисков в районе озера Нововарпенское обнаружили тела двух пропавших без вести мужчин заробитчан из Украины.