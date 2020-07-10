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В Турции Собор Святой Софии вновь стал мечетью

Соответствующий указ подписал глава государства.

10 июля 2020, 19:16
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии / Фото: REUTERS

В столице Турции Стамбуле городские власти приняли решение, согласно которому собор Святой Софии из музея снова станет мечетью.

Инициативу поддержал президент Реджеп Тайип Эрдоган, и подписал указ. Фотография обнародована в официальном Twitter главы государства.

Документ предусматривает передачу Святой Софии в собственность Управления по религиозным делам Турции — то есть собор будет открыт как мечеть. Ранее он был наделен статусом государственного музея. Однако местная власть уверяет, что христиане, как и раньше, смогут беспрепятственно посетить святыню. Для туристов никаких изменений не произойдет, какую бы веру они не исповедовали. Фактически, местные власти отменили решение правительства от 1934 года о статусе музея, как "восьмого чуда света", а ведь исторически Ая-София была мечетью.

Как известно, Собор Святой Софии был возведен 1,5 тысячи лет назад и считается самым большим храмом в христианском мире. Последняя литургия в соборе состоялась в 1453 году. После этого храм, как и Константинополь, захватили османы и превратили в мечеть. В 1934 году в нем сделали музей. По преданию, именно там посланцы Владимира Великого знакомились с христианской верой, которую потом привезли в Киевскую Русь.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский из санкционного списка исключил внучку Муссолини Алессандру Муссолини, российского бизнесмена Алексея Федорычева и ряд IT-компаний.

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