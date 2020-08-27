Новые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону

В МИД РФ считают обвинения США беспочвенными / Reuters

У США не было никаких оснований для введения санкций против российских научно-исследовательских институтов, так как в Вашингтоне не доказали, что учреждения действительно вели разработки в области химического и биологического оружия.

Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

По его словам, Москва пребывает в недоумении от новых санкций Вашингтона – американцы не предоставили никаких доказательств о разработках в научных учреждениях и приняли решение на базе сомнительных оснований и догадок.Читайте такжеВ США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится

"Мы обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать"", - утверждает Антонов.

Дипломат подчеркнул, что россияне будут требовать объяснений от Вашингтона и призывают американцев не искать проблемы там, где их на самом деле нет.

Напомним, в среду, 26 августа, официальный Вашингтон сообщил о том, что Америка внесла в санкционные списки 5 российских научно-исследовательских институтов. Как полагают американцы, учреждения могут заниматься разработкой химического и биологического оружия.