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Новые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес Запада

26 января 2022, 16:45
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США должны передать ответы на инициативы России уже на этой неделе, сказал Сергей Лавров.

Лавров
Россия предпримет меры, если США предоставят неконструктивный ответ на инициативы Москвы - Лавров / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что если Запад, дескать, будет продолжать действовать "агрессивно", то Москва, как и предупреждал российский президент, пойдет на применение ответных мер. США должны передать России свои ответы по вопросам безопасности уже на этой неделе. Предложения Путина относительно дальнейших действий будет зависеть от содержания документа.

Как сообщает ТАСС, он сказал о том, что Москва якобы примет меры в случае "неконструктивного" ответа Вашингтона на инициативы по безопасности.

"Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах", - утверждает Лавров.

По его словам, российская сторона ждет получения от американцев документа по вопросам безопасности уже на этой неделе. В России в зависимости от позиции США будут готовить инициативы для Путина по ответным шагам Москвы.

"В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах", - добавил глава российского МИД.

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Также он уточнил, что Россия не заинтересована в широком обсуждении вопросов безопасности, в том числе и при участии Европейского Союза.Читайте такжеВторжение РФ в Украину, НАТО и вопрос признания "ЛДНР": главные заявления Блинкена и Лаврова

"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим", - подчеркнул Сергей Лавров.

Переговоры Запада и России по безопасности

США, Североатлантический альянс и Россия в период с 10 по 13 января провели ряд дискуссий по вопросам безопасности в Европе. Переговоры шли на фоне усиления присутствия российских войск у границ Украины и обвинения Москвы в адрес НАТО в угрозах своим рубежам.

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон в переговорах с Россией, заявила, что американская сторона не пойдет на уступки Москве по стратегически важным вопросам. Речь идет о гарантиях нерасширения НАТО на восток и отказа Украины от интеграции в военно-политический блок Запада.

Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Москва не собирается нападать на Украину. Однако российское государство намерено требовать, чтобы Запад предоставил РФ гарантии, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не должны вступить в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что блок не может пойти на уступки России по вопросу территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Государства могут вступить в НАТО, а у Москвы нет механизмом для блокады их интеграции в блок.

Столтенберг также предупредил Россию о том, что если она пойдет новой войной на Украину, НАТО проведет дополнительное усиление своих позиций в Восточной Европе.

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