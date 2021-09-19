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Обнародованы первые результаты выборов в Госдуму РФ

19 сентября 2021, 22:27
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Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,33% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.

Россия,выборы,Госдума,Севастополь
Первый результаты выборов в Госдуму-2021 / Reuters

Центризбирком России огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов, сообщает РБК.

Всего пятипроцентный барьер на данный момент проходят:

  • Единая Россия — 41,18%;
  • КПРФ — 23,88%;
  • ЛДПР — 9,11%;
  • Новые люди — 7,33%;
  • Справедливая Россия - За правду - 6,96%.

Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в регионах Дальнего Востока большая часть голосов уже подсчитана.

"Однако окончательные выводы можно будет сделать только после обработки всех бюллетеней", — добавила глава ЦИК.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

Также в России заявили о том, что на выборах в Госдуму России якобы проголосовало около 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым Москва массово выдавала паспорта, сообщают власти РФ.

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новости России голосование ЦИК Выборы в Госдуму России-2021
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