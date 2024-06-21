Огрызко пояснил, почему Россия оказалась на финишной прямой к распаду

Как говорит экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, у страны-агрессора в нынешнем виде просто нет сколько-нибудь долгой перспективы.

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Россия на финишной прямой к распаду - Владимир Огрызко / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Страна-агрессор РФ постепенно выходит на финишную прямую к своему распаду. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Я писал об этом [о распаде России - Главред] еще до начала полномасштабной войны со стороны России. Довольно глубоко и подробно изучал различные составляющие того, что мы называем "Российской Федерацией". Это страна, которая выходит на свою финишную прямую, судя по многим вещам. Политика. В России происходит типичная фашизация всего общественного развития. Это то, что не может продолжаться долго. Режим, созданный сейчас в России, предполагает сворачивание всего того, что имеет элементы здравого смысла, не говоря уж о демократии. В конце концов, это приведет к сопротивлению. Экономика. После начала войны против Украины и санкций, которые продолжают усиливаться, Россия будет успешно, хотя и постепенно экономически уничтожаться. Именно поэтому в последнем вопле Путина речь шла, в частности, о том, что надо снимать экономические санкции", ‒ сказал он.

Как говорит Огрызко, у страны-агрессора в нынешнем виде просто нет сколько-нибудь долгой перспективы.

"Россия как федерация. Это абсолютный нонсенс, никакой федерации на самом деле нет. Россия – это колониальная страна с центром в Москве, который эксплуатирует все территории – что национальные, что другие. В конечном счёте это вызовет сопротивление этих территорий. Международная позиция. Россия в полной изоляции. У такой страны просто нет перспективы. Она обречена на постепенное, но очевидное вымирание. И второй этап войны, которую развязал Путин, просто станет дополнительным стимулом, который ускорит эти процессы. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что Россия обречена, у неё нет перспективы", ‒ подытожил он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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