Окажется наравне с Сирией и КНДР: США готовы наложить эмбарго на Россию

Также США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники.
Если Россия нападет на Украину, то она может оказаться в списке стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. В настоящее время аналогичные санкции наложены на Кубу, Иран, КНДР и Сирию.
Как сообщает Reuters, под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также "некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США".
Помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники, программного обеспечения, а также связанных с ними технологий.
Санкции, рассматриваемые на случай нападения на Украину, не будут вводиться по принципу "от малого к большому", отметил американский чиновник в Белом доме.
"Вместо этого мы начнем с жестких мер и будем их сохранять. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике, в том числе на финансовой системе и критических для Кремля секторах экономики", - сказал он.
Отметим, Россия продолжает держать украинскую границу в напряжении. Американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся около 100 000 российских военных. В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон.
Напомним, ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что для предотвращения вторжения России в Украину против Москвы необходимо ввести новые мощные санкции.
В Госдепе США заявили о том, что глубоко обеспокоены предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против Северного потокка-2. Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях в отношении российского газопровода Северный поток-2.
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