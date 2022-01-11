Омикроном к концу зимы заразится пол Европы – ВОЗ

Новый штамм коронавируса действует в Европе как "приливная волна" / Reuters

Штаммом коронавируса Омикрон в течение следующих двух месяцев может заразиться более 50% населения Европы.

Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения, пишет Еuronews.

Омикрон сейчас действует, как "приливная волна с запада на Восток", заявил доктор Ханс Клюге. Эта волна проходит через 53 страны, за которыми наблюдает Европейское отделение ВОЗ.

Более 7 миллионов случаев заражения коронавирусом зафиксировали в регионе только за первую неделю 2022 года. Эта цифра за двухнедельный период выросла больше, чем вдвое.

"По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заражается COVID-19 еженедельно", – отметил Клюге.

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Ситуация с Омикроном в Украине

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

Также ранее эпидемиолог отмечала, что новый штамм Омикрон распространяется с невероятной скоростью. По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, Омикрон может вызвать новую волну эпидемии.

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