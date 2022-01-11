Двух доз COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона: в Pfizer разрабатывают новый препарат

В компании говорят, что третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что две дозы разработанной фармкомпанией вакцины против COVID-19 могут не обеспечивать надежную защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.
В то же время Бурла отметил, что "третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций", сообщает CNBC.
По словам главы Pfizer, Омикрон является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.
В то же время он отметил, что пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса.
Читайте такжеЛегко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение Омикроном"Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.
Когда ждать вакцины от Омикрона?
Генеральный директор компании Pfizer обещает, что новый препарат против штамма коронавируса Омикрон появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.
Также он добавил, что компания уже производит первые дозы для испытания.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.