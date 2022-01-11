Двух доз COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона: в Pfizer разрабатывают новый препарат

В Pfizer заявили, что двух доз ее COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона/ Reuters

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что две дозы разработанной фармкомпанией вакцины против COVID-19 могут не обеспечивать надежную защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

В то же время Бурла отметил, что "третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций", сообщает CNBC.

По словам главы Pfizer, Омикрон является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.

В то же время он отметил, что пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса.

Читайте такжеЛегко спутать с другими болезнями: какие два симптома указывают на заражение Омикроном"Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.

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Когда ждать вакцины от Омикрона?

Генеральный директор компании Pfizer обещает, что новый препарат против штамма коронавируса Омикрон появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.

Также он добавил, что компания уже производит первые дозы для испытания.