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"Он – никто, функция": фигура Кадырова сильно раздута – Таипов

Алексей Тесля
11 апреля 2023, 15:13
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Роль Рамзана Кадырова и его влияние сильно преувеличены, уверен Муса Таипов.
Таипов, Кадыров
Муса Таипов оценил роль фигуры Рамзана Кадырова / УНИАН, Скриншот

Роль Рамзана сильно преувеличивается, ведь он является лишь московским назначенцем и главой оккупационного режима, заявил член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

"Это – функция. И роль Кадырова, и его влияние сильно преувеличены", — подчеркнул он в интервью Главреду.

По слова представителя правительства ЧРИ, к Кадырову нужно относиться так же, как и к главарям "ДНР" или "ЛНР".

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"Допустим, коллаборант Аксенов в Крыму, разве он что-то решает? Или главари Луганской, Донецкой, Херсонской оккупационной администраций? Они – никто", — пояснил он.

Вместе с тем племянник Дудаева критически оценил введение Украиной санкций против дочери Кадырова.

"У Украины не настолько много сил, чтобы их распылять на всякие мелкие сошки. Нужно знать врага, нужно обозначить его. Дочь Кадырова – кто она? Она командует дивизиями, батальонами, полками, разрабатывает войсковые операции? Нет, это просто дочь Кадырова. Ну назначил он ее кем-то, то ли в культуре, то ли еще где-то, но у Кадырова еще есть домашний зверинец – может против них тоже санкции ввести? Против лошадей, тигра, который у него, говорят, есть, лев где-нибудь в клетке, может быть крокодил. Это что-то унизительное – не в обиду будет сказано, но мне печально это наблюдать", — добавил Таипов.

Кто такой Муса Таипов

Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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