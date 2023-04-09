Онемел язык и ухудшилось зрение: к Путину срочно вызвали медиков - росСМИ

У президента страны-агрессора России Владимира Путина утром 9 апреля резко ухудшилось состояние здоровья. Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, к кремлевскому диктатору вызвали медиков.
"Сегодня утром, сразу после сна, президент России Владимир Путин пожаловался медикам на нарушение зрения, онемение языка, частичную потерю чувствительности правой руки и ноги, сильную головную боль", - говорится в сообщении.
По данным канала, Путину была оказана первая помощь, сейчас он проходит медицинское обследование.
Путин болен - что известно
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.
"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.
Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
Другие новости: