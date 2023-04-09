УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Онемел язык и ухудшилось зрение: к Путину срочно вызвали медиков - росСМИ

Анна Ярославская
9 апреля 2023, 13:34 обновлено 9 апреля, 13:39
2623
Утром 9 апреля кремлевскому диктатору якобы стало хуже. Путин пожаловался медикам на нарушение зрения и частичную потерю чувствительности правой руки и ноги.
Владимир Путин
К Путину утром 9 апреля срочно вызвали врачей - СМИ / скриншот видео t.me/news_kremlin

У президента страны-агрессора России Владимира Путина утром 9 апреля резко ухудшилось состояние здоровья. Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, к кремлевскому диктатору вызвали медиков.

"Сегодня утром, сразу после сна, президент России Владимир Путин пожаловался медикам на нарушение зрения, онемение языка, частичную потерю чувствительности правой руки и ноги, сильную головную боль", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путину была оказана первая помощь, сейчас он проходит медицинское обследование.

видео дня

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Путин новости Путин болен
Реклама

Главное за день

Ударит сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода перед Пасхой

Ударит сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода перед Пасхой

14:06 Синоптик
Россия потеряла огромное количество своих элитный подразделений: в ВСУ назвали горячее направление

Россия потеряла огромное количество своих элитный подразделений: в ВСУ назвали горячее направление

13:30 Украина
"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post

"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post

11:44 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:06

Ударит сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода перед Пасхой

13:58

Больше месяца считался пропавшим без вести: на войне погиб защитник Украины из Винницкой области

13:51

Тискала крашеного Киркорова: уроженка Черкасс Анна Асти похвасталась русскими наградамиВидео

13:34

Онемел язык и ухудшилось зрение: к Путину срочно вызвали медиков - росСМИВидео

13:33

"Почувствовал себя эскортницей": Остапчук рассказал, как за ним ухаживал КиркоровВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:30

Россия потеряла огромное количество своих элитный подразделений: в ВСУ назвали горячее направлениеВидео

13:02

Каменских рассказала, планирует ли разводиться с ПотапомВидео

12:57

Зачем в Великий понедельник выбрасывали из дома все зеркала: приметы 10 апреля и что нельзя делатьВидео

12:41

Тест по картинке: насколько вы уверенный в себе человек

Реклама
12:26

Гороскоп на завтра 10 апреля 2023: Тельцам – неприятности, Близнецам - удачаВидео

12:17

"Ему было все равно! Пусть она его разденет": Полякова высказалась про разницу в возрасте с мужемВидео

11:53

Сотни уголовных производств: в прокуратуре рассказали, как наказывают уклонистов от мобилизацииВидео

11:45

Джентльмены предпочитают блондинок: у Керема Бюрсина новый роман - СМИ

11:44

"Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции - The Washington Post

11:40

Сочное мясо, которое тает во рту: рецепт бесподобно вкусного блюда на Пасху - нужно добавить 1 фруктВидео

11:02

В мае Зеленский может поехать в Германию на вручение премии Карла Великого - BildВидео

10:58

Мольфарка спрогнозировала, чем закончится новая попытка наступления РФ

10:34

Почему 3 запрета никогда не нарушали в Вербное воскресенье: приметы 9 апреля и что нельзя делатьВидео

10:21

Будут большие последствия: майор объяснил, чем грозит выход ВСУ из Бахмута

09:50

Британская разведка рассказала, о чем говорил Путин с окружением на СовбезеВидео

Реклама
09:09

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: погиб 50-летний мужчина и его 11-летняя дочьВидео

08:57

На Киевщине тракторист подорвался на мине врагов: рядом обнаружили еще 13

08:46

С Крыма все началось, Крымом и закончитсямнение

08:35

Утечка секретных данных Пентагона: если РФ сможет определить источник, это может повлиять на ход войны - NYT

07:40

Армия РФ снизила темпы наступлений по всей линии фронта, снарядный голод усиливается - ISW

06:22

Почему Трамп не сидит в тюрьмемнение

05:30

Чем лучше подкормить виноград ранней весной: простая схема для хорошего урожая

04:30

В Риме совместно зачитали тексты "примирения" от Украины и РФ: в МИД жестко ответили

03:00

"Ничего живого не останется": Фейгин заявил, что при контрнаступлении ВСУ расчистят весь тыл россиянВидео

02:02

"У Никиты все по вертикали": Волочкова рассказала о магическом жезле женатого ДжигурдыВидео

01:35

Дипломат спрогнозировал, подтолкнет ли суд Трампа снова баллотироваться в президента СШАВидео

08 апреля, суббота
23:58

"Был чрезвычайно талантливым и очень веселым": на войне погиб художник Игорь Ригель

23:18

Доллар впервые пробил "дно": эксперты рассказали, будет ли курс по 35 грнВидео

23:01

С целлюлитом и без фотошопа: Блейк Лайвли показала честное фото после родов

22:28

Мужиковатая баба: в сети раскритиковали нелепую фотосессию путинистки Канделаки

22:10

Польский "хищник" пойдет в атаку: ВСУ вооружат сотнями мощных БТР RosomakВидео

21:45

Ожесточенные бои за Бахмут: Маляр заявила, что элита войск РФ несет огромные потериВидео

21:11

"Моджахед" ушел из жизни не под Бахмутом: бойцы "Вендетты" рассказали детали гибели Даниила ЛяшукаВидео

20:55

Утилизировать не стоит: что можно сделать со старым саломВидео

20:38

РФ яростно атакует сразу на нескольких направлениях: у оккупантов серьезные потери

Реклама
19:57

"Вон московского попа": на Хмельнитчине УПЦ МП со скандалом срывала переход храмов в ПЦУ

19:45

Почему китайцы едят много яиц: у них на это целых 4 причины

19:20

Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

19:20

Как не проиграть победумнение

19:10

Что нужно добавить в воду чтобы макароны не слипались: лучший способ на все времена

18:53

"Прессовали" и запугивали в Крыму: Украина вернула 31 депортированного РФ ребенка

18:21

"Будет очень тяжело": генерал США заявил, что контрнаступление ВСУ может столкнуться со сложностямиВидео

18:20

Какой маникюр сейчас в моде: красивый голубой маникюр с невероятным омолаживающим эффектомФото

18:07

Оккупанты могут атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг - ИгнатВидео

18:04

"Слив" документов о планах ВСУ: в США заявили о масштабном расследовании

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять