Онемел язык и ухудшилось зрение: к Путину срочно вызвали медиков - росСМИ

Утром 9 апреля кремлевскому диктатору якобы стало хуже. Путин пожаловался медикам на нарушение зрения и частичную потерю чувствительности правой руки и ноги.

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К Путину утром 9 апреля срочно вызвали врачей - СМИ / скриншот видео t.me/news_kremlin

У президента страны-агрессора России Владимира Путина утром 9 апреля резко ухудшилось состояние здоровья. Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, к кремлевскому диктатору вызвали медиков.

"Сегодня утром, сразу после сна, президент России Владимир Путин пожаловался медикам на нарушение зрения, онемение языка, частичную потерю чувствительности правой руки и ноги, сильную головную боль", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путину была оказана первая помощь, сейчас он проходит медицинское обследование.

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Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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