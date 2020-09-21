Глобальный опрос: ООН выяснила главные желания и страхи людей

ООН провела глобальный опрос по случаю своего 75-летия.
ООН провела глобальный опрос по случаю своего 75-летия и выяснила, что больше всего тревожит население мира.
Об этом сообщается на сайте ООН.
Опрос показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.
Участие в опросе "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна" приняли более миллиона человек, которые рассказали о своих желаниях и страхах.
Так, первоочередными потребностями людей есть:
- доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию.
- За этим следует стремление к усилению международной солидарности и поддержки наиболее пострадавшим от пандемии.
- Кроме того в приоритете у людей и искоренение бедности, неравенства и безработицы.
- В долгосрочных целях – общий доступ к образованию и гендерное равноправие.
В исследовании ООН выясняли также и основные страхи участников опроса.
Больше всего людей пугают:
- серьезные изменения климата (49% считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится),
- коррупция (ухудшения ситуации ожидают 41% опрошенных),
- бедность
- конфликты.
Как писал Главред, Совет ООН по правам человека на фоне массовых протестов в Беларуси принял важную резолюцию, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.