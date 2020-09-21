Глобальный опрос: ООН выяснила главные желания и страхи людей

ООН выяснила основные желания и страхи людей / Фото: Reuters

ООН провела глобальный опрос по случаю своего 75-летия и выяснила, что больше всего тревожит население мира.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Опрос показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.

Участие в опросе "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна" приняли более миллиона человек, которые рассказали о своих желаниях и страхах.

Так, первоочередными потребностями людей есть:

доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию.

За этим следует стремление к усилению международной солидарности и поддержки наиболее пострадавшим от пандемии.

Кроме того в приоритете у людей и искоренение бедности, неравенства и безработицы.

В долгосрочных целях – общий доступ к образованию и гендерное равноправие.

В исследовании ООН выясняли также и основные страхи участников опроса.

Больше всего людей пугают:

серьезные изменения климата (49% считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится),

коррупция (ухудшения ситуации ожидают 41% опрошенных),

бедность

конфликты.

Как писал Главред, Совет ООН по правам человека на фоне массовых протестов в Беларуси принял важную резолюцию, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.