Орбан и другие: The Economist перечислил "полезных идиотов" Путина в Европе

Британское издание The Economist пишет, что Россия имеет рычаги влияния в правительствах стран Европы, несмотря на войну, которую Путин развязал в Украине.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан - один из главных "полезных идиотов" Путина в Европе - The Economist / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В правительствах европейских стран еще много "полезных идиотов" русского диктатора Владимира Путина, которые продвигают нарративы Кремля на Западе и вредят Украине. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Эксперты указывают, что европейские партии, хоть крайне правые, хоть крайне левые, постоянно ссорятся между собой, но сходятся в одном ‒ в требованиях мгновенного "мира" в Украине, который "фактически вознаградил бы российскую агрессию оккупированными территориями".

В круг "полезных идиотов" Путина входят чиновники из нескольких европейских правительств. Премьер Венгрии Виктор Орбан – самый очевидный приспешник Путина.

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Орбан неоднократно критиковал поддержку Украины Западом, а его правительство продолжало импортировать российский газ в Венгрию. Правительство Орбана также отказывается разрешить транзит оружия, предоставленного Украине странами НАТО и ЕС.

Австрия тоже фактично отстранилась от борьбы с путинским режимом, ссылаясь на то, что она не член НАТО и играет роль моста между Востоком и Западом ‒ предлагая мало помощи Украине (и это при том, что австрийские обороты торговли со страной-агрессором Россией резко возросли).

Греция, еще один член Евросоюза, соблюдает антироссийские санкции, но не хочет усиливать ограничения на транспортировку российской нефти ‒ ведь греческие фирмы получают большие доходы от такого формата.

Только недавно под сильным давлением США Кипр, всемирно известная оффшорная финансовая гавань, закрыл около 4 тысяч банковских счетов граждан России. Столкнувшись с меньшим давлением, страны, которые пока не входят в ЕС ‒ Турция и Сербия ‒ даже не пытаются скрыть прибыльные "черные ходы", которые они предоставляют путинскому режиму.

Ссылаясь на свой многовековой нейтралитет, Швейцария блокирует поставки оружия в Украину ‒ включая 96 законсервированных танков "Леопард" (которые находятся в Италии, но, как оказалось, принадлежат частной швейцарской фирме).

Словакия до недавнего времени была важным каналом для западной оружейной помощи и недавно предоставила Украине истребители модели МиГ-29. Но социологические опросы показывают, что партия Роберта Фико, известного фаната России и Путина, скорее всего победит на парламентских выборах осенью.

В Италии, хотя нынешний премьер-министр Джорджа Мелони решительно поддерживает Украину, ее партнер по коалиции Маттео Сальвини ‒ противник антироссийских санкций и по крайней мере до полномасштабного вторжения России в Украину был фанатом Путина.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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