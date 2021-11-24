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Оружие Газпрома против Европы Северный поток-2 "забыли" в тексте новой коалиции в Германии

24 ноября 2021, 19:38
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Социал-демократическая партия, Партия зеленых и Свободные демократы считают газ незаменимым источником энергии в переходной период.

Северный поток-2
Германия готовится к переходу на альтернативную энергетику, но не собирается блокировать Северный поток-2 / Reuters

В тексте соглашения, подписанного в рамках создания нового правительства Германии, забыли о российском газопроводе Северный поток-2. Участники коалиционного договора считают газ незаменимым ресурсом в переходной период, однако готовы усилить применение возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на текст коалиционного соглашения, подписанного победителем выборов в Бундестаг Социал-демократической партией, Свободными демократами и Партией зеленых. Отмечается, что вопрос газопровода СП-2 в тексте документа не упомянут.Читайте такжеГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали

В то же время политические силы считают природный газ незаменимым источником энергии на период, который продлится до перехода на альтернативные источники энергетики.

"Природный газ незаменим для переходного периода", - указано в соглашении.

Впрочем, в коалиционном договоре также говорится о том, что партии планируют ускорить работу над практикой применения возобновляемых источников энергии.

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"Мы ускоряем массовое расширение возобновляемых источников энергии и строительство модернизированных газовых электростанций, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в течение следующих нескольких лет по конкурентным ценам. Газовые электростанции, необходимые для обеспечения безопасности поставок через возобновляемые источники энергии, должны быть построены таким образом, чтобы их можно было перевести на климатически нейтральные газы", - подчеркивается в тексте.

Новое правительство Германии

Ряд немецких и зарубежных СМИ в среду, 24 ноября, сообщили о том, что одержавшая победу на выборах в Бундестаг Социал-демократическая партия Германии, а также Партия зеленых и Свободные демократы подписали соглашение о коалиции. Согласно договоренностям, новым канцлером станет лидер СДПГ Олаф Шольц. Партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз уходит в оппозицию.

Союз 90/Зелёные (Партия зеленых), которая поддерживает Украину и выступает против газопровода Северный поток-2, получит ряд серьезных постов в правительстве – министерство иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, окружающей среды и по делам семьи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина приветствует новое коалиционное соглашение, в котором зафиксированы вопросы возвращения оккупированных Крыма и Донбасса под политический контроль Киева и развитие энергетического партнерства Германии и Украины. Однако украинское государство призывает Берлин продемонстрировать более жесткую позицию в процессе сертификации Северного потока-2.

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новости Германии Северный поток-2
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