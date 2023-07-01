"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

Экс-президент Грузии назвал признак, указывающий на приближение конца пребывания Путина у власти в РФ.

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Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

У российского диктатора Владимира Путина остались считанные недели пребывания у власти в стране-агрессоре России.

То, насколько быстро он покинет пост президента РФ, зависит в большой степени от продвижения украинских военных на фронте. Об этом заявил в Facebook экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который приговорен к лишению свободы и находится в заключении в Тбилиси.

Он указал на признак, указывающий на приближение конца президентства Путина.

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"Я очень хорошо знаю Путина и смотрю эти дни и не помню, чтобы он был таким истеричным. Мне сегодня понятно, что у Путина остались недели у власти. Затем будет короткий переход и большой беспорядок. Насколько быстро это произойдет, в значительной степени зависит от постоянного продвижения Украины на поле боя", – отметил Саакашвили.

Он подчеркнул, что еще одним признаком истерии, которая началась у Путина, является его визит в город Дербент в Дагестане и "поход в народ", когда российский диктатор пошел к местным жителям обниматься и фотографироваться. Такой "поход в народ" главе Кремля устроили в самом отсталом, по словам Саакашвили, регионе страны-агрессора России.

"Прогресс (украинцев на поле боя – ред.) продолжается, украинцы вернут Бахмут в ближайшие недели, достигнут Азовского моря максимум в сентябре и начнут заходить в Крым. Запад в Крым – это конец для Путина", – подчеркнул экс-президент Грузии.

Могут ли Путина устранить в РФ

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин своим военным мятежом "открыл дверцу" и показал, что такие бунты в РФ возможны. Когда в России вспыхнет социальный или политический запрос на это, то может появиться третья сила, которая восстанет против диктатора Владимира Путина.

Украинский политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев говорил, что продолжительность пребывания Владимира Путина у власти в стране-агрессоре России зависит от того, какие будут сделаны выводы после военного мятежа Пригожина. Уже следующий, 2024-год, может стать для него последним в Кремле, поскольку верхушки способна решиться на смену главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны с агрессором Россией опасность стала частью его жизни. Однако главе Кремля Владимиру Путину угрожают больше, поскольку есть люди которые хотят его убить, отметил Зеленский.

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