Отец белорусского оппозиционера Протасевича прокомментировал арест сына в Минске

Дмитрий Протасевич рассказал, что сейчас родные не знают, где Роман и что с ним. Отец оппозиционера призывает к санкциям против Лукашенко и его администрации.
Отец задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича считает, что его арест был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель. Дмитрий Протасевич уверен, что ее подготовили "не только спецслужбы Беларуси".
"Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним", — сказал Дмитрий Протасевич в интервью Радыё Свабода.
"Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, и даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", — добавил мужчина.
Протасевич также прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. По его словам, это "сильно скажется на авиакомпании Белавиа, но санкции должны касаться не только авиасообщения".
Читайте такжеАвиакомпания Ryanair в заявлении о событиях в Минске "проворонила" истребитель и аресты"В первую очередь контроля над финансовыми потоками семьи Лукашенко и нынешних чиновников. Наверное, у них есть счета в зарубежных банках, недвижимость. Возможен арест, блокирование аккаунтов. Это окажет серьезное давление", — отметил отец Романа Протасевича.
Отметим, опасаясь политического преследования, семья Протасевичей уехала из Беларуси восемь месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.
Задержание Романа Протасевича - о чем ранее писал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- США требуют от Беларуси освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA Романа Протасевича. С осуждением действий Минска выступил ряд европейских стран.
- Кроме того, восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью.