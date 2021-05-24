Отец белорусского оппозиционера Протасевича прокомментировал арест сына в Минске

Роман Протасевич был задержан белорусскими силовикам 23 мая/ Фейсбук Р.Протасевича

Отец задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича считает, что его арест был спланированной операцией, к которой готовились несколько недель. Дмитрий Протасевич уверен, что ее подготовили "не только спецслужбы Беларуси".

"Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним", — сказал Дмитрий Протасевич в интервью Радыё Свабода.

"Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, и даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси", — добавил мужчина.

Протасевич также прокомментировал призыв ряда государств к запрету полетов над Беларусью. По его словам, это "сильно скажется на авиакомпании Белавиа, но санкции должны касаться не только авиасообщения".

Читайте такжеАвиакомпания Ryanair в заявлении о событиях в Минске "проворонила" истребитель и аресты"В первую очередь контроля над финансовыми потоками семьи Лукашенко и нынешних чиновников. Наверное, у них есть счета в зарубежных банках, недвижимость. Возможен арест, блокирование аккаунтов. Это окажет серьезное давление", — отметил отец Романа Протасевича.

Отметим, опасаясь политического преследования, семья Протасевичей уехала из Беларуси восемь месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

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