Ответочка от кармы: в России прямо на головы местных упала летящая на Украину ракета

Инцидент произошел в очередном медвежьем углу - в одном из сел Жирновского района Волгоградской области.

В России прямо на головы местных упала летящая на Украину ракета / скриншот из видео

В российской глуши, в одном из сел Жирновского района Волгоградской области рухнула и сгорела одна из ракет, которую русские оккупанты выпустили по Украине. В Сети были опубликованы фото и видео инцидента.

Интересно, что русские чиновники и представители СМИ, скованные по рукам и ногам военной цензурой путинского режима, придумали не выдерживающую никакой критики версию о крушении "неопознанного летающего объекта"

"Уважаемые жители Жирновского района! В социальных сетях и СМИ сейчас обсуждают падение на окраине рабочего поселка Линево Жирновского муниципального района металлических обломков и возгорание объекта. Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре", −написал в своем Telegram-канале местный чинуша, глава райадминистрации Александр Шевченко.

Есть сведения, что обломки ракеты упали и воспламенились в трех местах: один у местного кладбища, два - между поселком Линево и райцентром. И якобы пострадали два жилых дома.

Напомним, ранее В Киеве раздались взрывы после массированной ракетной атаки России по Украине.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – позже", - написал Кличко.

Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.

Позднее замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что он русской ракеты пострадало здание отеля в Печерском районе Киева.

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