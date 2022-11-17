Падение ракет в Польше: появились первые подробности расследования

В результате падения ракеты в Польше погибли два человека

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох заявил, что на месте падения ракеты на территории Польши уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий.

По его словам, "есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения". И эта ракета привела к трагедии, передает TVN24.

На вопрос, какие доказательства есть у следствия, Кумох ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты вычисляют направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала".

Кроме того, "есть видеозаписи". Но глава Бюро международной политики при президенте Польши не стал говорить об их содержании, ссылаясь на секретность.

Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

"Россия бомбила Украину в тот день и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию", - сказал он.

Сейчас на месте падения работает польско-американская следственная группа. Украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - сказал глава Бюро международной политики при президенте Польши.

Падение ракеты в Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

Другие новости: