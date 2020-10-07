Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

По словам Пашиняна, на стороне Азербайджана воюют около 1500-2000 боевиков.
Армения готова пойти на перемирие с Азербайджаном в районе конфликта в Нагорном Карабахе в том случае, если Турция прекратит свое вмешательство, а иностранные боевики будут выведены с территории азербайджанской республики.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиня в интервью изданию TIME.
По его словам, деэскалация армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха возможна, однако для этого нужно "прекратить вовлеченность Турции" и обеспечить "вывод или нейтрализацию наемников и террористов".
Как подчеркивает издание, Пашинян заявил, что "сейчас в Азербайджане находятся около 1500-2000 террористов".
"Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции, а также вывод или нейтрализацию террористов и наёмников", - подчеркнул Пашинян.
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