Пашинян назвал два условия прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян / Reuters

Армения готова пойти на перемирие с Азербайджаном в районе конфликта в Нагорном Карабахе в том случае, если Турция прекратит свое вмешательство, а иностранные боевики будут выведены с территории азербайджанской республики.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиня в интервью изданию TIME.

По его словам, деэскалация армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха возможна, однако для этого нужно "прекратить вовлеченность Турции" и обеспечить "вывод или нейтрализацию наемников и террористов".

Как подчеркивает издание, Пашинян заявил, что "сейчас в Азербайджане находятся около 1500-2000 террористов".

"Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции, а также вывод или нейтрализацию террористов и наёмников", - подчеркнул Пашинян.

Новость дополняется