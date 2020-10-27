Пашинян заявил о срыве перемирия в Нагорном Карабахе

Посредничество США не помогло, уточнил премьер-министр Армении.
Усилия международного сообщества по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу.
Об этом написал в своем своем Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян, уточнив, что посредничество США не помогло.
По его словам, в Карабахе в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана погибли и ранены мирные жители.
"Хотел бы заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима прекращения огня потерпели неудачу", - написал Пашинян.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе сохраняется. Об этом он сказал во время прес-конференции в Белом доме. Трамп отметил, что Армения и Азербайджан придерживаются режима прекращения огня.
Конфликт в Нагорном Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- Вечером 25 октября стало известно об очередном перемирии между Арменией и Азербайджаном. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.
- В отдельном заявлении Минская группа ОБСЕ, сформированная для урегулирования конфликта и возглавляемая Францией, Россией и США, подчеркнула, что ее сопредседатели и министры иностранных дел снова встретятся 29 октября. Они обсудят проблему Нагорного Карабаха.
- В шесть утра по киевскому времени в понедельник, 26 октября, вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако почти сразу о срыве достигнутых в Вашингтоне договоренностей заявили в Министерстве обороны Азербайджана.
- Азербайджан и Армения уже дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых.
- Вечером 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху.