Пашинян заявил о срыве перемирия в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян / Reuters

Усилия международного сообщества по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу.

Об этом написал в своем своем Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян, уточнив, что посредничество США не помогло.

По его словам, в Карабахе в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана погибли и ранены мирные жители.

"Хотел бы заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима прекращения огня потерпели неудачу", - написал Пашинян.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе сохраняется. Об этом он сказал во время прес-конференции в Белом доме. Трамп отметил, что Армения и Азербайджан придерживаются режима прекращения огня.

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